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ürünler 4 Aralık kataloğu burada! raflarda yerini aldı!

ürünler kataloğu yayında! 4 Aralık tarihinden itibaren mağazalardaki raflarda yerini alacak olan yastık, yorgan, Erkek Bot, Terlik, Ev Patiği, Pijama takımı gibi birçok ürün sizleri bekliyor olacak. Kiş aylarında bulunduğumuz bu günlerde ise vazgeçilmez aksesuarlardan atkı bere ve eldiven gibi ürünler de katalogda yerini aldı. Her hafta müşterilerine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı satışlar yapan market zinciri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 4 Aralık ŞOK aktüel ürünler!

Giriş Tarihi: 5.12.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 16:27
ŞOK aktüel ürünler 4 Aralık kataloğu burada! ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı!

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yepyeni indirimli ürünlerle karşımıza çıkan kurumun bu hafta teknoloji ve kozmetikte fırsat indirime gitti. Ev eşyaları, kozmetik ve teknolojik ürünlerden sınırsız şekilde yararlanabilmek için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. 4 Aralıktan 10 Aralık tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde çeşitli alet ve malzemeler yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK aktüel 4-10 Aralık ürünler kataloğu tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

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ŞOK aktüel ürünler 4 Aralık kataloğu burada! ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı!
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