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Haber: Üvey babalarının katilini Müge Anlı canlı yayınında açıkladılar! Stüdyo birbirine girdi…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’te filmleri aratmayan bir hikâyenin üstüne gidildi. Üvey babalarının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunmak için programa konuk olan Derya Şahin, 14 Ağustos’ta Tokat Erbaa’da yaşamını yitiren Hakkı Çetin’in ölümüyle ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Şahin, üvey babasını öldüren kişinin annesi olduğunu canlı yayında açıkladı. Öte yandan ismini vermek isteyen kardeşi de programa katılarak bu iddiayı doğruladı. İki kardeş cinayetin öncesi ve sonrası için çarpıcı açıklamalarda bulunurken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler duydukları karşısında şoke oldular. İşte 5 Aralık 2019 Perşembe günü Müge Anlı'da yaşananlar ve haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 15:28
Son Dakika Haber: Üvey babalarının katilini Müge Anlı canlı yayınında açıkladılar! Stüdyo birbirine girdi…

programında bugün yaşanan olayı adeta kan dondurdu. 14 Ağustos tarihinde Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili programa katılan Derya Şahin ve ismini vermek istemeyen kardeşi, akılalmaz bir iddiada bulundular. İki kardeş üvey babalarının katilini canlı yayında açıklarken, ortaya atılan iddia üzerine stüdyo birbirine girdi. İki kardeş cinayetin öncesi ve sonrası için çarpıcı açıklamalarda bulunurken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler duydukları karşısında şoke oldular. İşte 5 Aralık 2019 Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN CİNAYETİ CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR! STÜDYO BİRBİRİNE GİRDİ…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran Hakkı Çetin cinayetiyle ilgili akılalmaz bir iddia ortaya atıldı.

İşte, 5 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayında filmleri aratmayan hikâyenin ve son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haber: Üvey babalarının katilini Müge Anlı canlı yayınında açıkladılar! Stüdyo birbirine girdi…
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