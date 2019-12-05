Son Dakika Haber: Üvey babalarının katilini Müge Anlı canlı yayınında açıkladılar! Stüdyo birbirine girdi…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurdu. 14 Ağustos tarihinde Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili programa katılan Derya Şahin ve ismini vermek istemeyen kardeşi, akılalmaz bir iddiada bulundular. İki kardeş üvey babalarının katilini canlı yayında açıklarken, ortaya atılan iddia üzerine stüdyo birbirine girdi. İki kardeş cinayetin öncesi ve sonrası için çarpıcı açıklamalarda bulunurken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler duydukları karşısında şoke oldular. İşte 5 Aralık 2019 Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN CİNAYETİ CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR! STÜDYO BİRBİRİNE GİRDİ…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran Hakkı Çetin cinayetiyle ilgili akılalmaz bir iddia ortaya atıldı.

İşte, 5 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayında filmleri aratmayan hikâyenin ve son dakika haberinin detayları;