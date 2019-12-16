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16 Aralık MPİ ile On Numara sonuç sorgulama ekranı! açıklanıyor!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 16 Aralık On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. İşte, 16 Aralık MPİ On Numara sonuçları ile ilgili detaylar ve MPİ ile sonuç sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:16
16 Aralık MPİ ile On Numara sonuç sorgulama ekranı! Milli Piyango On numara sonuçları açıklanıyor!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 16 Aralık On Numara çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları için internet üzerinden sorgulamalar devam ederken hazırladığımız haberdeki link ile hızlı bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 16 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

MPİ ON NUMARA BİLET SORGULAMA 16 ARALIK PAZARTESİ

On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklanıyor!

Aşağıdaki linke tıklayarak On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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16 Aralık MPİ ile On Numara sonuç sorgulama ekranı! Milli Piyango On numara sonuçları açıklanıyor!
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