Sigaraya zam gelecek mi? Ocak 2020’de sigaraya zam mı geliyor?

Sigara fiyatlarına zam geleceği yönünde geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşlar arama motoru üzerinden 'sigaraya zam gelecek mi ve Ocak 2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı içerisinde sigara fiyatlarında iki defa artış yaşanmış, bu artışlar ise Ocak ve Temmuz aylarında olmuştu. Hal böyleyken, yeni yıl ile birlikte sigara fiyatlarında artış yaşanacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, sigara şirketlerinden de konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Sabah.com.tr olarak güncel sigara fiyatlarını haberimizin içerisinde derledik…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yaşanan bu fiyat artışı neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? SİGARA FİYATLARI 2020'DE NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içerisinden sigara zammı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir, güncel sigara fiyatlarını öğrenebilirsiniz…