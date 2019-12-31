Yılbaşı özel milli piyango sonuçları ile biletinizi sorgulayın! Herkes nefesini tuttu milli piyango sorgulama işlemi için...

2019'u 2020'ye bağlayan yılbaşı gecesinde heyecan dorukta! Milli Piyango çekilişinde en çok merak edilen numaralar amorti olarak dikkat çekiyor, bu akşam gerçekleştirilen çekilişte 4 ve 8 numaraları amorti rakamları oldu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin yaşadıkları yerler ise şu şekilde; Ege Bölgesi'nden İstanbul, Marmara Bölgesi'nden İstanbul ve Bursa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gaziantep. Evlerinde yılbaşı gecesini geçirenler milli piyango sonuçları araştırmasıyla sabah.com.tr olarak özel hazırladığımız milli piyango sorgulama motorundan 7 haneli biletlerine ikramiyenin isabet edip etmediklerini öğrenebilirler.

Bu arada Milli Piyango resmi internet sitesinden 80 milyon TL'yi kazanan numara, 8 milyon TL'yi kazanan numara, 1 milyon TL'yi kazanan numaralar, 100 bin TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar, 10000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar 5000 TL'yi kazanan numaralar belli oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823

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