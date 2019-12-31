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Yılbaşı özel sonuçları ile biletinizi sorgulayın! Herkes nefesini tuttu milli piyango sorgulama işlemi için...

Milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan ve ilgiyle sonuçları konusunda araştırmalarını hızlandırdı! Bunun yanı sıra aldığınız bileti Milli Piyango sorgulama ile kontrol edebilirsiniz. Saatler ilerledikçe özellikle 00:00'a doğru araştırması da artıyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numara 1358490 olarak açıklandı. Başkent Ankara'da gerçekleştirilen çekilişin ardından kimi kullanıcılar çekilişin gece yarısı olacağını düşündüğü için aramalarını da gecenin ilerleyen saatlerine bıraktı. Milli Piyango Yılbaşı 2020 özel çekilişinde milli piyango sorgulama motoru ile biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango tam sıralı liste de bir yılbaşı sabahı geleneği olarak takip edilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:46
Yılbaşı özel milli piyango sonuçları ile biletinizi sorgulayın! Herkes nefesini tuttu milli piyango sorgulama işlemi için...

2019'u 2020'ye bağlayan yılbaşı gecesinde heyecan dorukta! çekilişinde en çok merak edilen numaralar amorti olarak dikkat çekiyor, bu akşam gerçekleştirilen çekilişte 4 ve 8 numaraları amorti rakamları oldu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin yaşadıkları yerler ise şu şekilde; Ege Bölgesi'nden İstanbul, Marmara Bölgesi'nden İstanbul ve Bursa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gaziantep. Evlerinde yılbaşı gecesini geçirenler araştırmasıyla sabah.com.tr olarak özel hazırladığımız milli piyango sorgulama motorundan 7 haneli biletlerine ikramiyenin isabet edip etmediklerini öğrenebilirler.

Bu arada Milli Piyango resmi internet sitesinden 80 milyon TL'yi kazanan numara, 8 milyon TL'yi kazanan numara, 1 milyon TL'yi kazanan numaralar, 100 bin TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar, 10000 TL ikramiyeyi kazanan numaralar 5000 TL'yi kazanan numaralar belli oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823

6437337 6728347 7635511 9383550

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Yılbaşı özel milli piyango sonuçları ile biletinizi sorgulayın! Herkes nefesini tuttu milli piyango sorgulama işlemi için...
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