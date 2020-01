Film gibi firar İstanbul’dan geçti

Otomobil dünyasının en önemli isimlerinden Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, geçtiğimiz yıl kasımda Tokyo savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Carlos Ghosn'un aldığı maaşı milyonlarca dolar daha düşük beyan edip vergi yasasını ihlal ettiği, yani Japonya'dan vergi kaçırdığı tespit edildi. Bir süre cezaevinde kalan Carlos Ghosn, 13.8 milyon dolarlık kefaletle Tokyo'da ev hapsine alınmıştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japon istihbaratının gözetimi altında nisan ayında çıkacağı mahkemenin gününü bekleyen Carlos Ghosn'a avukatları "Tutuklanacaksın" deyince harekete geçildiği ileri sürüldü. İddiaya göre Carlos Ghosn evinde verilen yılbaşı parti için gelen müzisyenlere ait kontrbas taşıma kutusunun içinde evden ayrıldı. Ghosn, 506 kilometrelik araç yolculuğu sonrası 29 Aralık günü Osaka'dan TC-TSR kuyruk numaralı jete binerek Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'na indi.







MNG GENEL MÜDÜRÜ POLİSE GİTTİ

SABAH, Carlos Ghosn'un kaçışının İstanbul ayağı ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Olayın patlak vermesi ardından MNG Şirketi'nin kaçış olayında adının geçmesi üzerine şirket Genel Müdürü Can Şaşmaz'ın önce kendi çapında araştırma yaptığı, ardından da avukatı ile birlikte polise başvurduğu öğrenildi. Şaşmaz'ın polise yaptığı müracaatta konuyu araştırdığında adli makamları ilgilendirecek düzeyde suç teşkil eden olaylar tespit ettiğini söylediği ifade edildi.



20 METRE MESAFEYE PARK ETTİ

Polisin yaptığı araştırmada, 30 Aralık 2019 günü saat 05.29'da TC-RZA kodlu uçağın MNG Jet Hangar'ı önünde durduğu, aynı anda hangara 20 metre mesafede yine TC-TSR kuyruk numaralı uçağın yanaşarak park ettiği belirlendi. Saat 05.33'te MNG Jet Hangar önünden yine MNG'ye ait gri renkli aracın gelen uçağın yanına yanaştığı saptandı. Saat 05.38'de gri renkli aracın TC-RZA isimli uçağın sol ön tarafında bulunan kapısının yanına yanaştığı belirlendi.







TMSF'DEN YALANLAMA

Araçtan inen bir şahsın hızla uçağa bindiği tespit edildi. Atatürk Havalimanı kayıtlarında yapılan incelemede Carlos Ghosn'un Türkiye'ye giriş-çıkış yapmadığı anlaşıldı. Her iki uçağın manifesto belgelerinde Carlos Ghosn'un adının bulunmadığı belirlendi. Osaka'dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık'a gelen TC-TSR kodlu uçakta ABD vatandaşı M.T., yine ABD vatandaşı G.Z., bir hostes ve iki pilot toplam 5 kişi olduğu anlaşıldı. Carlos Ghosn'u Lübnan'a götüren TC-RZA kuyruk nolu uçakta ise O.K. isimli yolcunun yanı sıra biri hostes ikisi pilot olmak üzere toplam 4 kişi bulunduğu belirlendi. Öte yandan TMSF, kaçışta adı geçen özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF kayyımlığında olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.



'KARGODA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında her iki uçağın toplam 4 pilotu, ikinci uçaktaki yolcu O.K., yer hizmetleri görevlisi 2 kişi ve 2 hostes toplam 9 kişi hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasına karar verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı. Başsavcılık, Yeşilköy Polis Merkezi'nde bekletilen 7 kişi hakkında 1 günlük ek gözaltı süresi verdi. Gözaltına alınan pilotlar, ifadelerinde "Biz kargoların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bahsi geçen kişiyi hiç görmedik. Sıradan uçuşumuzu gerçekleştirdik" dedikleri öne sürüldü. Yunus Emre KAVAK / SABAH



INTERPOL'DEN KIRMIZI BÜLTEN

Interpol, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan- Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı. Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldı" ifadelerini kullandı.



TOKYO'DAKİ INTERPOL, EV EVİNE BASKIN

Japon savcılar, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Ghosn'un başkent Tokyo'daki evinde arama yaptı. Ghosn, salı günü yaptığı açıklamada Japonya'da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için kaçtığını ifade etmişti.

