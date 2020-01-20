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Son dakika haberi: çöktü mü, internette erişim sorunu yaşanıyor! 20 Ocak 2020 Google'a neden girmiyor?

Edinilen son dakika bilgisine göre, çeşitli GSM operatörleri kullanıcısı, yaklaşım yarım saattir cep telefonu üzerinden 'a erişim sorunu yaşıyor. Çeşitli servis sağlayıcısı kullanan kişilerde yaşanan sorunu üzerine, 'Google çöktü mü, neden girmiyor?' sorusunun yanıtını oldukça merak ediliyor. Peki, Google çöktü mü, internete (, , Facebook, Gmail) neden girmiyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 16:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Google çöktü mü, internette erişim sorunu yaşanıyor! 20 Ocak 2020 Google'a neden girmiyor?

Son dakika haberi... Ülke genelindeki çeşitli mobil servis kullanıcıları, yaklaşım yarım saattir Google başta olmak üzere internete erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, cep telefonları üzerinden Google servisleri olan Drive, Gmail vb. platformalara giremezken YouTube, Facebook ve Instagram'a da erişim problemi yaşıyor. Durum böyle olunca da, 'Google çöktü mü, neden açmıyor?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

GOOGLE NEDEN AÇMIYOR, GİRMİYOR? İNTERNETTE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Google'daki erişim sorunu milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir zorlukla erişim sağlanıyor.

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Son dakika haberi: Google çöktü mü, internette erişim sorunu yaşanıyor! 20 Ocak 2020 Google'a neden girmiyor?
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