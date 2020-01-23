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Dünyaca ünlü Türkçe tweet attı ve uyardı! ‘Ekim ayından beri ’de…”

Dünden beri ’nin çeşitli illerinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tedirginlik duymaya devam ediyor. Özellikle Manisa’da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem İzmir ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilmişti. Konuyla ilgili pek çok ise art arda açıklamalarında bulunmuştu. Bu noktada en dikkat çeken açıklamalardan bir tanesi de dünyaca ünlü deprem uzmanı ’in yaptığı tahmin oldu. Deprem uzmanının sahibi olduğu araştırma şirketi dün artçı sarsıntıların devam edeceği yönünde açıklama yaparken, Hoogerbeets’de bunu doğrulayan nitelikte açıklama yapmıştı. Son olarak Hoogerbeets, Twitter hesabından Türkçe gönderi paylaştı ve Türkiye’de yaşanan depremlerle ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 18:41 ABONE OL
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı ve uyardı! ‘Ekim ayından beri Türkiye’de…”

Manisa'da dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca artçı sarsıntılar devam etmiş ve çevre illerde de hissedilmişti. Bugün ise Ankara ve Sivas'ta da ufak çaplı depremler yaşanmaya devam etmişti. Dünden beri art arda yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, deprem uzmanlarının konuyla ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor. Bu noktada en dikkat çekenlerinden bir tanesi de dünyaca ünlü 'in açıklamaları oluyor. Hoogerbeets'in sahibi olduğu araştırma şirketi dün yaşanan Manisa depreminin ardından açıklamalarda bulunmuş ve ünlü deprem uzmanı bunu doğrular nitelikte açıklama yapmıştı. Bugün ise Ankara ve Sivas'ta yaşanan depremlerin ardından ünlü deprem uzmanı Twitter hesabından Türkçe tweet attı ve deprem ile ilgili uyardı. İşte haberinin ayrıntıları…

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM UZMANI FRANK HOOGERBEETS TÜRKÇE TWEET ATTI VE UYARDI!

Manisa'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca artçı sarsıntılar devam etmişti. Sabah saatlerinden itibaren ise Ankara ve Sivas'ta da meydana gelen depremler vatandaşların uzman açıklamalarını yakından takip etmesine neden oldu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü deprem uzmanı Twitter hesabından Türkçe tweet attı ve uyardı. İşte Hoogerbeets'in açıklamaları;

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Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı ve uyardı! ‘Ekim ayından beri Türkiye’de…”
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