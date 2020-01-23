'Deprem Kahini' Hollandalı Frank Hoogerbeets, deprem tarihi verdi! Korkutan büyük deprem açıklaması...

Art arda gelen depremleri tahmin eden ve 'Deprem Kahini' olarak tanınan ünlü Hollandalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi ve İstanbul'u tarih vererek böyle uyarmıştı! 'Deprem Kahini' Hollandalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye'deki ve İstanbul'daki deprem fay hatlarının yerlerini, üretebilecekleri deprem büyüklüklerini tarih vererek böyle tek tek açıklamıştı...