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Kepçe kulak olduğu için oğlunu öldürmüştü! Mahkemeden kararı: Cani anneye müebbet hapis!

Ankara'da 2015 yılınan yaşanan ve o dönem büyük infial yaratan anne dehşetine ilişkin haberi geldi. Kepçe kulak ameliyatı olan oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne Nurhan S., yargılandığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki savunmasında çocuğunu çok sevdiğini belirten Nurhan S., "Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim" dedi. Cani annenin bu sözleri üzerine ise mahkeme salonu buz kesti! İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 15:03 ABONE OL
Kepçe kulak olduğu için oğlunu öldürmüştü! Mahkemeden son dakika kararı: Cani anneye müebbet hapis!

Ankara'da yaşanan anne dehşetinden haberi geldi! Nurhan S., 10 yaşındaki oğlu O.S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Şubat 2015'de Gazi Hastanesine yatırdı. Ameliyat sonrası O.S. gözetim altında alınırken, anne Nurhan S. de oğlunun yanında refakatçi olarak kaldı. Ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldürdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Nurhan S. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasında, mahkeme cani anne için kararını açıkladı. Nurhan S.'nin yaptığı savunma ise mahkeme salonunun adeta buz kesmesine neden oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...

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Kepçe kulak olduğu için oğlunu öldürmüştü! Mahkemeden son dakika kararı: Cani anneye müebbet hapis!
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