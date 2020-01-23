Kepçe kulak olduğu için oğlunu öldürmüştü! Mahkemeden son dakika kararı: Cani anneye müebbet hapis!

Ankara'da yaşanan anne dehşetinden son dakika haberi geldi! Nurhan S., 10 yaşındaki oğlu O.S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Şubat 2015'de Gazi Hastanesine yatırdı. Ameliyat sonrası O.S. gözetim altında alınırken, anne Nurhan S. de oğlunun yanında refakatçi olarak kaldı. Ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldürdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Nurhan S. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasında, mahkeme cani anne için kararını açıkladı. Nurhan S.'nin yaptığı savunma ise mahkeme salonunun adeta buz kesmesine neden oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...