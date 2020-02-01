Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Manço 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türkiye'de rock müziğinin öncülerinden olan ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında bulunan Barış Manço, 21. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından rahmetle anılıyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlediği konserlerle adından söz ettiren ve 7'den 77'ye milyonların sevgisinin kazanan şarkıcı, 1 Şubat 1999'da İstanbul Kadıköy'de bulunan evinde hayatını kaybetmişti. Bu doğrultuda, 'Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. İşte, Barış Manço'nun hayatı...

Barış Manço anısına... | Video

BARIŞ MANÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Barış Manço, Türkiye'de Anadolu Rock kültürünün kurucularındandır. Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Müziğe başlangıcının çıkışı Galatasaray lisesinden olmuştur. Daha sonra Şişli terakki lisesinde eğitimini tamamlayan usta sanatçı yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akedemisi'nde yapmıştır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı.

Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece vefat etmiştir.

Barış Manço ödülleri;

1987 yılında Belçika tarafından "Türk Kültür Elçisi" unvanı.

1991'de "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı

1991 yılında Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora" unvanı

1992 yılında "Fransız Edebiyat ve Sanat Şövalyesi" unvanı. Ekim ayında İstanbul Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı.

Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı

1994 yılı Kocaeli Üniversitesi tarafından Türk insanını ve Türkiye'yi çalışmalarıyla Dünya'ya tanıttığı sebebiyle verilen "Barış Diploması"

1995 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora" unvanı

1995 yılında Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası"

Uluslararası Teknoloji Ödülü

Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı

1995 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı

200'ün üzerinde şarkısı olduğu için 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandı.

Onursal Evlad Unvanı

3000'in üzerinde plaket ve ödül.

BARIŞ MANÇO'NU ÖLÜMÜ

31 Ocak 1999 gecesi saat 23.30'da İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve daha sonra kaldığı hastanede saat 1.30 civarında hayatını kaybetti.

Sevenlerini büyük bir yasa boğan usta sanatçının şarkıları günümüzde hala gencinden yaşlısına herkesin dilinde.