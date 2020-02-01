Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Manço 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Manço 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

7'den 77'ye herkes tarafından sevilen , ölümünün 21. yılında anılıyor. Türk müziğine damga vuran ve yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanınan ünlü şarkıcı, 1 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetmişti. Devlet sanatçısı ve kültür elçisi de olan ismin ölüm yıl dönümünde, hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, ', kaç yaşında ve neden öldü?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, 21. ölüm yıl dönümünde ünlü şarkıcının hayatından öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 08:44 ABONE OL
Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Manço 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Türkiye'de rock müziğinin öncülerinden olan ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında bulunan Barış Manço, 21. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından rahmetle anılıyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlediği konserlerle adından söz ettiren ve 7'den 77'ye milyonların sevgisinin kazanan şarkıcı, 1 Şubat 1999'da İstanbul Kadıköy'de bulunan evinde hayatını kaybetmişti. Bu doğrultuda, 'Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. İşte, Barış Manço'nun hayatı...

Barış Manço anısına... | Video

BARIŞ MANÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Barış Manço, Türkiye'de Anadolu Rock kültürünün kurucularındandır. Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Müziğe başlangıcının çıkışı Galatasaray lisesinden olmuştur. Daha sonra Şişli terakki lisesinde eğitimini tamamlayan usta sanatçı yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akedemisi'nde yapmıştır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı.

Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece vefat etmiştir.

Barış Manço ödülleri;

  • 1987 yılında Belçika tarafından "Türk Kültür Elçisi" unvanı.
  • 1991'de "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı
  • 1991 yılında Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü
  • 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora" unvanı
  • 1992 yılında "Fransız Edebiyat ve Sanat Şövalyesi" unvanı. Ekim ayında İstanbul Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı.
  • Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı
  • 1994 yılı Kocaeli Üniversitesi tarafından Türk insanını ve Türkiye'yi çalışmalarıyla Dünya'ya tanıttığı sebebiyle verilen "Barış Diploması"
  • 1995 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora" unvanı
  • 1995 yılında Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası"
  • Uluslararası Teknoloji Ödülü
  • Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı
  • 1995 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı
  • 200'ün üzerinde şarkısı olduğu için 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandı.
  • Onursal Evlad Unvanı
  • 3000'in üzerinde plaket ve ödül.

BARIŞ MANÇO'NU ÖLÜMÜ

31 Ocak 1999 gecesi saat 23.30'da İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve daha sonra kaldığı hastanede saat 1.30 civarında hayatını kaybetti.

Sevenlerini büyük bir yasa boğan usta sanatçının şarkıları günümüzde hala gencinden yaşlısına herkesin dilinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Manço kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Barış Manço 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN