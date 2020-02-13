Türkiye'yi sarsan Palu Ailesi hakkında son dakika: Mahkeme kararı bugün açıklandı!

Müge Anlı bugünkü canlı yayında Palu ailesi hakkında son dakika gelişmelerini aktardı. Bir süre ülke gündemini meşgul eden Palu ailesi gündemi sarsmış, detaylar kan dondurmuştu. Cinci Hoca olduğunu ileri süren damat Tuncer Ustael ve ailesi birçok suça karışmış, özellikle de tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçlardan yargılanıyorlardı. Ailedeki tuhaf olaylar Tuncer ile başlamış, kendisini hoca olarak tanıtarak ona inanmayanlardan kurtulmak için planlar yapmıştı. Eşinin erkek kardeşi İsa'yı Meryem'in kocası Ahmet'i vurması için ikna etmiş, İsa ise bu duruma "Kardeşimi satıyordu" diye tepki vererek Ahmet'i öldürmüştü. Kendisine inanmayanlardan kurtulmak için planlarına devam eden Tuncer için nitelikli öldürme, tasarlayarak ve canavarca eziyet çektirerek öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteyen savcı aynı zamanda tüm cezalardan en üst sınırda ceza alınması talebinde de bulunulmuş. İşte Müge Anlı Palu Ailesi ile ilgili son dakika gelişmeleri!

PALU AİLESİ HAKKINDA KARAR BELLİ OLDU

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.