Sinemaya 3.3 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni ve nitelikli eserlerin üretimine ve Türk Sineması'nın gelişimine 2020'de katkı sağlamaya devam ediyor. Sinema sektörü için büyük önem taşıyan destekler ile yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı verilirken, genç sinemacıların sektöre adım atmalarına da imkân sağlanıyor. Bakanlık bu yılın ilk destekleme kurulunda "Animasyon", "Proje Geliştirme", "Kısa Film", "Senaryo ve Diyalog Yazım" ile "Yerli Film Gösterim" türlerinde toplam 904 başvuru değerlendirdi. Sinema sektörü temsilcileri ile Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 22 animasyon film yapım projesine 500 bin lira, 8 proje geliştirme tasarımına 510 bin lira, 39 kısa film yapım projesine 580 bin lira, 37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin lira ve 10 yerli film gösterim projesine 1 milyon 350 bin lira olmak üzere toplamda 116 projeye 3 milyon 384 bin lira destek sağlandı.





Tolga Karaçelik



SEMİH KAPLANOĞLU'NA 80 BİN LİRA

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık" serisinin son filmi "Bağlılık Fikret" ile ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yeni filmi "Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" de proje geliştirme projesi kapsamında desteklenen filmler arasında yer alıyor. Kaplanoğlu'nun filmine 80 bin lira, Karaçelik'in filmine de 60 bin lira destek verildi.

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