Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Kadir Şeker’in sağlık raporunda flaş detay! El kesik, boyun çürük, yüz ezik…

Haberi: ’in sağlık raporunda flaş detay! El kesik, boyun çürük, yüz ezik…

Şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak için olaya dâhil olan ve Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne sebep olan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana gelen olay Konya’da yaşandı. Üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta erkek arkadaşı Özgür Duran’ın şiddetine maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken, erkek şahısla tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre tartışmadan sonra olay yerinden ayrılmak isteyen Kadir’in peşinden giden Duran, onu darp edip boğazını sıktı. İki kişi arasında yaşanan arbede sonucu cebindeki çakıyı çıkaran Kadir’in iddiasına göre yere düşerken bıçak Duran’ın kalbine saplandı ve hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından tutuklanan Kadir Şeker’in sağlık raporu ortaya çıktı. Raporda kavganın Kadir Şeker üzerinde bıraktığı izler detaylıca anlatıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 08:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kadir Şeker’in sağlık raporunda flaş detay! El kesik, boyun çürük, yüz ezik…

Konya'da yaşanan olayıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen olayda parkta darp edilen bir kadına yardım etmek isteyen Kadir Şeker, kadını darp eden şahıs Özgür Duran'ı çıkan arbede sonucu bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklanan Kadir ifadesinde, Duran tarafından darp edilmekten kurtulmaya çalıştığını anlatırken, görgü şahitlerinin ifadelerine göre, tartışmadan sonra oradan ayrılan Kadir'in peşinden giden Duran, onu darp edip boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki çakıyı çıkaran Kadir'in iddiasına göre, birlikte yere düştüler. Bıçak Duran'ın kalbine saplandı ve hayatını kaybetti. Konu bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER'İN SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe D.'ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı raporda, kavganın Kadir Şeker üzerinde bıraktığı izler detaylarıyla anlatıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Kadir Şeker’in sağlık raporunda flaş detay! El kesik, boyun çürük, yüz ezik…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN