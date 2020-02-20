Son Dakika Haberi: Kadir Şeker’in sağlık raporunda flaş detay! El kesik, boyun çürük, yüz ezik…

Konya'da yaşanan Kadir Şeker olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen olayda parkta darp edilen bir kadına yardım etmek isteyen Kadir Şeker, kadını darp eden şahıs Özgür Duran'ı çıkan arbede sonucu bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklanan Kadir ifadesinde, Duran tarafından darp edilmekten kurtulmaya çalıştığını anlatırken, görgü şahitlerinin ifadelerine göre, tartışmadan sonra oradan ayrılan Kadir'in peşinden giden Duran, onu darp edip boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki çakıyı çıkaran Kadir'in iddiasına göre, birlikte yere düştüler. Bıçak Duran'ın kalbine saplandı ve hayatını kaybetti. Konu bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul ederken, Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER'İN SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe D.'ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in sağlık raporu ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı raporda, kavganın Kadir Şeker üzerinde bıraktığı izler detaylarıyla anlatıldı.