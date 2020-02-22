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: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri! Sahada ve masada neler oluyor?

Suriye'nin İdlib bölgesinde insani dram devam ediyor. Esad Rejimi'nin artan saldırıları sonrası 2 milyonu aşkın insan bölgeden sınıra doğru göç etti. Muhalifler Serakib bölgesinde operasyona başlarken, Türkiye'nin karadan atış desteği ile kısa sürede kritik noktalardan Rejim unsurlarını püskürttü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de asla geri adım atmayacağız" dedi. Saldırılara her noktada misli ile karşılık verileceğini duyurdu. dün akşam Devlet Başkanı ile telefonda son durumu konuştu. İki lider Soçi'ye bağlılıklarını ifade etti. Türkiye, Esad'ın kontrol altına alınmaması durumunda harekatta kararlı olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade etti. A Haber canlı yayınında değerlendirmeerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Öncelik diplomasi ancak harekat seçeneği de masada." dedi. Caşın, Türkiye'nin stratejik ve lojistik olarak Rusya'dan daha avantajlı olduğunu söyledi, "Rusya Türkiye'yi karşısına alırsa kaybeder" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 17:48 ABONE OL
Son dakika: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri! Sahada ve masada neler oluyor?

İdlib'de çatışmalar sürüyor. Esad Rejimi'ne bağlı unsurlar, sivilleri havadan ve karadan katletmeye devam ediyor. Muhalifler Esad'ın elindeki kritik yerlere operasyon başlattı. Türkiye'nin de topçu desteği ile kritik bölgeler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, Putin ile Soçi'ye bağlı kalma konusunda fikrimiz bir diyerek diplomasi kapısını açık tuttu. Ancak Erdoğan, sahada asla geri adım atılmayacağını net bir söylem ile duyurdu. A Haber bölgede İdlib'in nabzını tutarken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Rusya Türkiye'yi karşısına alarak yanlış yapıyor, bu strateji ile kaybederler" dedi. Caşın, hava sahası ve boğazların kapatılması durumu gerçekleşirse Rusya'nın lojistik destek sağlayamayacağına da dikkat çekti. Caşın, "Lojistik ve stratejik avantaj Türkiye'de" dedi.

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A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunan Caşın, "Askerlerimiz şehit olduktan sonra Başkanımız Soçi'ye dönülmesini, Rejimin çekilmesini istemişti. Buna uyulmadı. Esad'ın ordusu başı bozuk bir ordu. Katliam yapıyor. İraN milisleri ve Rusya'da buna yardımcı oluyor." dedi.

"İNSANİ HUKUK AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Caşın Esad'ın katliamına dikkat çekti, "1 milyona yakın insan kış koşullarında sınıra geldi. Hava ve kara bombardımanın devam etmesi insani hukuk açısından kabul edilemez. BM de nihayet ateşkese davet etti." diye konuştu.

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"HAREKAT SEÇENEĞİ MASADA"

Harekatın ilk seçenek olmadığını ifade eden Caşın, "Başkan Erdoğan'ın görüşmelerini ve açıklamalarını iyi okumak gerekiyor. Türkiye geri dönmeyiz diyor. Diplomasi kapısını açık tutuyor. Harekat seçeneğini masada tutuyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

"PATRİOT FÜZELERİ KONUŞLANABİLİR"

"ABD ve NATO'dan Türkiye'ye yardım gelebilir." diyen Caşın, "Patriot füzelerinin Türkiye'ye konuşlanması gündemde. Ortadoğu veAkdeniz pay ediliyor. Ruslar Türkiye'yi karşısına alarak fırsatını kaybediyor. Türkiye hava sahası ve boğazları kapatacak. Saatler kaldı. Böyle düşünüyorum Ruslar lojistik desteği İran üstünden falan sağlayamaz. Rusya geri adım atmazsa kaybeden taraf olur." dedi.

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Erdoğan Putin görüşmesine de değinen Caşın şu ifadeleri kullandı:

"Savaş hiçbir zaman Türkiye'nin önceliği değil, istediği değil. Türkiye diplomasiyi üstte tutuyor bu çok önemli. Bu Rusya'ya açılan bir savaş değil, masum sivilleri koruyor. Rusya Soçi'ye uymuyor.. Esad Soçi'ye uymuyor.

Bu meselenin bir ayağı Doğu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs'tır. Suriye ordusu düşman ile savaşmak istiyorsa PKK ile savaşsın. Topraklarının yüzde 30'unu onlar aldı. Biz onların düşmanı değiliz. Biz sivilleri koruyoruz."

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Son dakika: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri! Sahada ve masada neler oluyor?
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