Son dakika: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri! Sahada ve masada neler oluyor?

İdlib'de çatışmalar sürüyor. Esad Rejimi'ne bağlı unsurlar, sivilleri havadan ve karadan katletmeye devam ediyor. Muhalifler Esad'ın elindeki kritik yerlere operasyon başlattı. Türkiye'nin de topçu desteği ile kritik bölgeler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, Putin ile Soçi'ye bağlı kalma konusunda fikrimiz bir diyerek diplomasi kapısını açık tuttu. Ancak Erdoğan, sahada asla geri adım atılmayacağını net bir söylem ile duyurdu. A Haber bölgede İdlib'in nabzını tutarken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Rusya Türkiye'yi karşısına alarak yanlış yapıyor, bu strateji ile kaybederler" dedi. Caşın, hava sahası ve boğazların kapatılması durumu gerçekleşirse Rusya'nın lojistik destek sağlayamayacağına da dikkat çekti. Caşın, "Lojistik ve stratejik avantaj Türkiye'de" dedi.

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A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunan Caşın, "Askerlerimiz şehit olduktan sonra Başkanımız Soçi'ye dönülmesini, Rejimin çekilmesini istemişti. Buna uyulmadı. Esad'ın ordusu başı bozuk bir ordu. Katliam yapıyor. İraN milisleri ve Rusya'da buna yardımcı oluyor." dedi.

"İNSANİ HUKUK AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Caşın Esad'ın katliamına dikkat çekti, "1 milyona yakın insan kış koşullarında sınıra geldi. Hava ve kara bombardımanın devam etmesi insani hukuk açısından kabul edilemez. BM de nihayet ateşkese davet etti." diye konuştu.

"HAREKAT SEÇENEĞİ MASADA"

Harekatın ilk seçenek olmadığını ifade eden Caşın, "Başkan Erdoğan'ın görüşmelerini ve açıklamalarını iyi okumak gerekiyor. Türkiye geri dönmeyiz diyor. Diplomasi kapısını açık tutuyor. Harekat seçeneğini masada tutuyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

"PATRİOT FÜZELERİ KONUŞLANABİLİR"

"ABD ve NATO'dan Türkiye'ye yardım gelebilir." diyen Caşın, "Patriot füzelerinin Türkiye'ye konuşlanması gündemde. Ortadoğu veAkdeniz pay ediliyor. Ruslar Türkiye'yi karşısına alarak fırsatını kaybediyor. Türkiye hava sahası ve boğazları kapatacak. Saatler kaldı. Böyle düşünüyorum Ruslar lojistik desteği İran üstünden falan sağlayamaz. Rusya geri adım atmazsa kaybeden taraf olur." dedi.

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Erdoğan Putin görüşmesine de değinen Caşın şu ifadeleri kullandı:

"Savaş hiçbir zaman Türkiye'nin önceliği değil, istediği değil. Türkiye diplomasiyi üstte tutuyor bu çok önemli. Bu Rusya'ya açılan bir savaş değil, masum sivilleri koruyor. Rusya Soçi'ye uymuyor.. Esad Soçi'ye uymuyor.

Bu meselenin bir ayağı Doğu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs'tır. Suriye ordusu düşman ile savaşmak istiyorsa PKK ile savaşsın. Topraklarının yüzde 30'unu onlar aldı. Biz onların düşmanı değiliz. Biz sivilleri koruyoruz."