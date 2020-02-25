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Son dakika: Meteoroloji ve 'nden son dakika fırtına uyarısı verildi! için sarı alarm...

Son dakika haberi; 'nden için son dakika fırtına uyarısı verildi. Yarın ve Perşembe gününe dikkat çeken , kuvvetli fırtına uyarısında bulunurken oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alarmlı yaptığı duyurunun ardından bir son dakika uyarısı da tarafından verildi. Valilik, saatteki hızı 75 km'yi bulması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 14:24 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden son dakika fırtına uyarısı verildi! İstanbul için sarı alarm...
Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı alarm verildi! MGM'nin yaptığı son dakika duyurusuna göre, yarın ve Perşembe günü İstanbul'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Saatteki hızı 75 km'yi bulması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'nin yaptığı sarı alarmlı duyurunun ardından bir son dakika uyarısı da İstanbul Valiliği tarafından geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'DEN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı. Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kategoride uyarı vererek, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirip vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesi gibi durumlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
"Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

Öte yandan kuvvetli fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlaması ve ertesi gün saat 21.00 sularında kenti terk etmesi bekleniyor.

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