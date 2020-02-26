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’de Koronavirüs iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması

'de koronaviüs iddilarına Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı , Şarhöyük'ten yalanlama geldi. Köksal: "Koronavirüs nedeniyle Şarhöyük'te bulunan aile sağlık merkezinin kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır". dedi

Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 15:29 ABONE OL
Eskişehir’de Koronavirüs iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) Corona virüsi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Köksal, Corona virüsi sebebi ile Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezinin kapatıldığı yönünde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Şube Başkanı Hüseyin Köksal, "Şarhöyük ASM'de aile hekimine kayıtlı İranlı bir aileye geçen hafta İran'dan bir ziyaretçe gelmiş. Bu durumu öğrenen aile hekimi kişiyi kontrol için ASM'ye davet etmiştir. Kişi ASM'ye gelmeyince halk sağlığı ekipleri kişiyi evinde ziyaret etmiştir. ASM kapatıldı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.

"HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

Fedakâr sağlık çalışanları görevlerinin başındadır. Corona virüs hakkında ilimizde İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm önlemleri almış bulunmaktadır. İlimizde bugüne kadar corona virüsü görülmemiştir. Bu haberler bazı gruplarca kasıtlı çıkarılmaktadır. Başta çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığın için çalışıyoruz. Herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

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Eskişehir’de Koronavirüs iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması
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