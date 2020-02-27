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SON DAKİKA HABERLER: 'nın şoke sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı! 'Bıçak güzeliyim' dedi ve...

Türkiye'nin konuştuğu Emrah Öztürk cinayetinden son dakika haberleri art arda geliyor. Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Aras’ın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Zehra Aras'ın sosyal medyadan paylaştığı görülen video büyük tepki toplarken videonun altında yazan not ise adeta kan dondurdu! Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk’ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu. İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Zehra'nın şoke sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı! 'Bıçak güzeliyim' dedi ve...

Emrah Öztürk cinayetinden flaş bir son dakika haberi geldi! Öztürk, Kars'ta oturan Aras ile 7 ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısı Emrah Öztürk ile beraber Eskişehir kent ormanına giden Zehra Aras, burada tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Nişanlısı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayan genç kadın, daha sonra da boğazını kesti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre, Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen video geniş tepki çekerken özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar tarafından çok sayıda yorum yağdı. Videonun altına düşülen not ise kan dondurdu!

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SON DAKİKA HABERLER: Zehra'nın şoke sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı! 'Bıçak güzeliyim' dedi ve...
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