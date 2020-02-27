SON DAKİKA HABERLER: Zehra'nın şoke sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı! 'Bıçak güzeliyim' dedi ve...

Emrah Öztürk cinayetinden flaş bir son dakika haberi geldi! Öztürk, Kars'ta oturan Zehra Aras ile 7 ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısı Emrah Öztürk ile beraber Eskişehir kent ormanına giden Zehra Aras, burada tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Nişanlısı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayan genç kadın, daha sonra da boğazını kesti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre, Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen video geniş tepki çekerken özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar tarafından çok sayıda yorum yağdı. Videonun altına düşülen not ise kan dondurdu!