Kastamonu Valiliği'nden son dakika koronavirüs açıklaması geldi! 2 kişinin korona olduğu iddia edilmişti

Kastamonu Valiliği'nden koronavirüsü şüphesiyle gözleme alınan hastalar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Corona virüsü salgını dünya için her geçen gün tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün, Kastamonu Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurmuştu. Konuyla ilgili valilikten bir son dakika açıklaması daha geldi. İşte detaylar…

KASTAMONU'DA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ BULUNAN 2 KİŞİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Kastamonu Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.