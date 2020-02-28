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Valiliği'nden açıklaması geldi! 2 kişinin korona olduğu iddia edilmişti

Valiliği’nden iddiaları ile ilgili açıklaması geldi! İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya için büyük bir tehdit oluşturan virüs nedeniyle, şuana kadar 2,859 kişi hayatını kaybetti. 83 binin üzerinde insanda görülen salgın ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere önceki gün, Kastamonu Valiliği, otobüs ile Van’dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurmuştu. Konuyla ilgili valilikten bir son dakika açıklaması daha geldi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 12:41 ABONE OL
Kastamonu Valiliği'nden son dakika koronavirüs açıklaması geldi! 2 kişinin korona olduğu iddia edilmişti

Valiliği'nden koronavirüsü şüphesiyle gözleme alınan hastalar ile ilgili açıklaması geldi. Corona virüsü salgını dünya için her geçen gün tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün, Kastamonu Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurmuştu. Konuyla ilgili valilikten bir son dakika açıklaması daha geldi. İşte detaylar…

KASTAMONU'DA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ BULUNAN 2 KİŞİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Kastamonu Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.

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Kastamonu Valiliği'nden son dakika koronavirüs açıklaması geldi! 2 kişinin korona olduğu iddia edilmişti
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