Mersin’de koronavirüsü olduğu iddia edilmişti! Rektörden yalanlama geldi…

Rektör Çamsarı, son günlerde Mersin'de hastanelerde koronavirüslü hasta olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mersin'de hiçbir hastalığa rastlanmadığını kaydeden Rektör Çamsarı, Mersin'de çok sayıda korona virüslü hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Çamsarı, "MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yatan ateşli İranlı bir hasta vardı. Onun da sonucu negatif geldi. Bizde olan başka bir hasta yok. Tedbir, burada her şey. Ama tedbir de olsa ülkemize gelebilir. Ölüm oranı domuz gribinden çok da fazla değil. Mesele, bulaşıcılığının biraz daha farklı olması. Burada yapacağımız şey; mümkün olduğunca toplu ortamlardan kaçınmak. Mevsimin yaza dönük olması bizim açımızdan bir avantaj. Ne kadar geciktirsek o kadar iyi. Çünkü güneşli havalarda ve toplu kapalı ortamlardan çıkabilme ihtimali artıyor yaza doğru. Mümkün olduğunca sık el yıkayalım, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınalım" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR ÇOK ÜZÜCÜ

Söz konusu iddiaların iyi niyetli olmadığını sözlerine ekleyen Rektör Çamsarı "Bu konudaki iddialar çok üzücü. Ülkemiz çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Suriye'deki şehitlerimize kafa yorarken, dikkat dağıtma veya olmayan şeyleri vererek toplumda bu tür infiallere neden olmanın iyi niyetli olmadığı kesin. Yetkin olmadığı halde bu konuda yorum yapanlar hakkında hem hukuki hem de kolluk güçlerimiz gerekli girişimleri yapacaktır. Çünkü sosyal medyada dolaşan ses kayıtları bile var. Bizim hastanemiz hakkında da var. Kesinlikle iyi niyetli değil bu. Bunların üstüne gidip, yalan bilgi verenlerin neye dayanarak böyle konuştuğunu sorgulamak lazım. Karantina veya izolasyon yapılacak bölümlerimiz var hastanemizde. Bu, her hastanede olur. Enfeksiyon bölümümüz oldukça yetkin. Birçok hocamız var. En ufak bir şüphe olduğunda Sağlık Müdürlüğümüzle hemen irtibata geçiliyor. Onlar da Sağlık Bakanlığı ile haberleşiyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve hepsi kayıt altına alınıyor. Hastalar da gerektiği kadar gözetim altında tutuluyor. Ama bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü de iddiaların asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür asılsız iddialara itibar etmemeleri için uyardı.