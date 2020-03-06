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Son dakika: Valiliği'nden açıklaması: Tahliller temiz çıktı...

'teki şüphesinde son dakika gelişmesi! Umre ziyareti sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı Valilikten yapılan açıklamaya göre yapılan tahliller sonucu, çiftte koronavirüse rastlanmadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:35 ABONE OL
Son dakika: Karabük Valiliği'nden koronavirüs açıklaması: Tahliller temiz çıktı...

Karabük Valiliği, öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran ve Umre ziyaretinde bulunmaları nedeniyle, önlem amaçlı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan çiftin numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

TAHLİLLER TEMİZ ÇIKTI

"28 Şubat tarihinde Umre ziyaretinden dönen ve öksürük şikâyeti nedeniyle koronavirüs hastalığı şüphesiyle tedbir amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasında gözlem altına alınan iki hastamızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'nda yapılan tahlilleri temiz çıkmış olup, hastalarımız taburcu edilmiştir. İlimizde şu anda koronavirüs hastalığı şüphesi ile takip edilen hastamız bulunmamaktadır."

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Son dakika: Karabük Valiliği'nden koronavirüs açıklaması: Tahliller temiz çıktı...
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