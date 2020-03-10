İyilik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Erbaş, jüri tarafından incelenen yaklaşık 500 iyilik hikayesi arasından 7'sine "Uluslararası İyilik Ödülü" verileceğini ve ödüllerin 12 Mart Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahiplerine takdim edileceğini bildirdi. Yusuf İslam, Gamze Özçelik, Sıraj Wahhaj, Ahmet Aydemir, Mehmet Şirin Çiçek, Abdulkadir Geylani Tekgöz, Ali Önder yaptıkları iyilik çalışmalarıyla ödüle layık görülen isimler arasında yer alıyor. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen, Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camisi'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, dünyanın dört bir yanındaki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya çalışan oyuncu Gamze Özçelik, müteahhitlikle uğraştığı dönemden kalan ceviz kerestelerini değerlendirmek için başladığı minber yapımında yaklaşık 40 yılı geride bırakan ve bugüne kadar birçok camiye ücretsiz minber yapan 86 yaşındaki Ali Önder, ödül alacaklar arasında yer aldı.Konya'da cezaevinde 15 ayda Kuran-ı Kerim'i ezberleyen Abdülkadir Geylani Tekgöz, uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj, minibüs şoförlüğü yapan ve her ay iki kız çocuğa eğitim bursu veren Mehmet Şirin Çiçek ile Nevşehir'de ektiği çiçeklere çocukların ismini vererek camiye gelmelerini sağlayan Taşlıbel Çiçekli Camisi din görevlisi Ahmet Aydemir'e de ödül verilecek.

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