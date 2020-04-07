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7 Nisan sözleri ve mesajları: Dünya Sağlık Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

sözleri, mesajları gibi birçok konu an itibariyle binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. 1945 yılında ABD'nin kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nda oy birliği ile alınan kararla her yıl bugünün resmi olarak Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) anayasasının yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan her yıl özellikle de sağlık alanında çalışan kişiler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Bu tarihin önemi ise insanların sağlıklı yaşam için bilinçlendirilmesi olarak anlamlandırılmaktadır. Buna göre; binlerce vatandaş özellikle de tüm dünyanın sağlık sorunu olan corona virüsü ile mücadele ettiği bu zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşacakları veya çevresine gönderecekleri 2020 Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları şeklindeki araştırmalarını yapıyor. Peki, Dünya Sağlık Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte bu günle alakalı en güzel sözler, mesajlar ve anlam, önemine dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:24 ABONE OL
7 Nisan Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları: Dünya Sağlık Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Tüm dünyanın sağlık sorunu olan corona virüsü ile mücadele ettiği bu tarihlerde 7 Nisan sözleri ve mesajları özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılmak amacıyla araştırılmaya devam ediyor. 1945 yılında ABD'nin kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nda oy birliği ile alınan karar sonucunda bu tarihin her yıl dünya üzerinde sağlık günü olarak kutlanılması kararlaştırılmıştı. Ve her yıl yine bu tarihte özellikle sağlık çalışanlarına destek olmak ve insanlara sağlıklı yaşamla ilgili bilinçlendirme çerçevesinde birçok etkinlik düzenlenmektedir. Sizler için hazırladığımız haberimizde Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları içeriğimize ulaşabilir bu tarihin anlam ve önemi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 2020 Dünya Sağlık Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte paylaşabileceğiniz en güzel sözler, mesajlar ve merak edilen tüm detaylar…

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

DSÖ Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya devam ediyor…

Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları;

Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.

Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

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7 Nisan Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları: Dünya Sağlık Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?
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