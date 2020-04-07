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Son dakika: artık yaş ayırmıyor! Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

artık yaş ayırt etmiyor. Uzmanlar ilk açıklamalarında 65 yaş üstü vatandaşların risk grubunda olduğunu belirtirken corona virüs artık herkesi tehdit ediyor. Gelen son dakika haberine göre 'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ’nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 21:44 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs artık yaş ayırmıyor! Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

Corona virüs artık yaş ayırt etmiyor. Uzmanlar ilk açıklamalarında 65 yaş üstü vatandaşların risk grubunda olduğunu belirtirken corona virüs artık herkesi tehdit ediyor. Gelen son dakika haberine göre Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.



EVDE KARANTİNAYA ALINDI
Çelçikçi'de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.
Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi'deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

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Son dakika: Corona virüs artık yaş ayırmıyor! Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
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