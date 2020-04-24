Son Dakika Haberi: Çanakkale’de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 24 Nisan

Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde son dakika olarak geçilen Çanakkale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Biga'da meydana gelen sarsıntı yerin 13.5 kilometre altında gerçekleşti. Yaşanan sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, Çanakkale'de ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar erken saatlerde 'deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Çanakkale depremi ile ilgili son dakika ayrıntılarına yer verdik…

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Sabah 06.49'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem ilde yaşayan vatandaşları korkuttu. İşte, sabah saati itibariyle bölgede ve diğer illerde meydana gelen son depremler listesi