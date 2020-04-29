Anne kedi hastane aciline yavrusunu getirdi

İstanbul kedilerle anılan bir şehir... Öyle ki, her türden kediyi şehrin sokaklarında görmek mümkün... Ayasofya'nın sembolleşen kedisi ise en ünlüsü... İstanbul esnafının, mahallelisinin sahip çıktığı kedilerin hikâyeleri de bir başka. Kedilere özelliklerine göre verilen isimler de yok değil. Kimi mahallenin özelliğiyle anılır, kimi kendine has tavrına göre ad alır.





KEDİLER İSTANBUL'UN SEMBOLÜ

İstanbul mahallelerinin sembolü haline gelen kedilere sahip çıkanlar, alırlar ellerine mamayı, kedilerin yaşam yerlerinde verirler yemeklerini. Bazen ise mahallenin mama dağıtanını kediler görür, etrafında belirirler. Kediler bir hastalansa, kimi veterinerler bazen ücret almadan tedavi eder onları.

ANNE KEDİ HASTANE ACİLİNE YAVRUSUNU GETİRDİ

O kadar değerli ve kıymetli İstanbul kedilerinden sarı-beyaz benekli kedinin hikâyesi ise sosyal medyada fotoğraf karelerine yansıdı. Koronavirüsü salgının döneminde bir anne kedi Küçükçekmece'de bulunan bir hastanenin aciline yavru kedisini ağzıyla tutarak getirdi. Sosyal medyadan yazar Merve Özcan fotoğraf karelerini paylaştı. Aynen şu satırlara yer verdi: "Bugün hastanenin acilindeydik, bir kedi ağzında taşıdığı yavrusunu koşa koşa acile getirdi. Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor."





SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERDİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özcan'ın paylaştığı fotoğraf karelerinde hastane çalışanlarının kedi ve yavrusunun etrafına toplandığı görülüyor. Karelerde, 112 Acil Sağlık görevlisinden, doktoruna ve hemşiresine kadar birçok sağlık çalışanının anne kedinin ve yavrusunun derdinin peşine düştüğü anlaşılıyor.





SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Anne kedi ve yavrusunun fotoğraf kareleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. O kadar farklı yorumlar geldi ki… Biri "hastalanan yavrusunu hastaneye getirmiş" dedi, bir diğeri "Yavrusuna yuva arıyor belli" diye yorum yaptı. Kedinin ve yavrusunun sonrasında ne yaptığı ise meçhul...



