Partiyi canlı yayınladılar yakalandılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdüren polisler, Bağcılar, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan bir sitedeki dairede parti yapıldığını ve salgın tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Yusuf G. (36), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25) isimli 10 kişinin, bir internet uygulaması üzerinden organize olarak toplandıkları ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptıkları belirlendi. 10 kişiye toplamda 31 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerin ayrıca "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan adliyeye sevk edilecekleri açıklandı. Söz konusu partide tanınmış üç ismin de bulunduğu iddia edildi. Bir şarkıcının eski sevgilisi olan model Ender A. ile kardeşi Önder A.'nın ve sanatçı Yusuf G.'nin de partide oldukları ve kendilerine idari para cezası kesildiği belirtildi. Ender A. ile kardeşi Önder A., bir dönem tutuklu Adnan Oktar'a ait olan ve kapatılan A9 TV'ye çıkmalarıyla gündeme gelmiş, Ender A. "Adnan Oktar ile bir ilgim yoktur" açıklamasını yapmıştı. Mahkemeye sevk edilen 10 kişinin ifadelirende "Biz iftar için toplanmıştık" şeklinde savunma yapmaları dikkat çekti. Mahkeme 10 kişiyi 2 ay ev hapsine mahkûm etti.