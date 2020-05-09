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hakkında gelişmesi! Bayramdan sonra normalleşme ile 65 yaş üstü ...

Ülkemizde corona virüs ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. 11 Mart'tan kısa süre sonra hastalığın risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Türkiye genelinde getirildi. gelişmesine göre normalleşme planına göre vaka sayısı olumsuz şekilde artmazsa bayramdan sonra için değişiklikler öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu hafta ilk kez 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecek. 10 Mayıs Pazar yani yarın saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarıya çıkıp hava alabilecekler; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 10:47 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Bayramdan sonra normalleşme ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...

8 Mayıs Türkiye corona virüs vaka ve ölüm sayısı hakkında son durum şu şekilde; dünkü vaka sayısı 1.848 olurken toplam vaka sayısı ise 135.569 oldu. Dün hayatını kaybeden kişilerin sayısı 48 olurken toplam sayı ise 3.689 oldu. Bu sayıların geriye gitmesinin temel nedenleri arasında gibi önlemlerin başarıyla sağlanması yer alıyor. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan iddiasına göre normalleşme adımları olumsuz sonuçlanmazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra da kaldırılabilir. Öte yandan 65 yaş üstü kişiler yarın ilk kez saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Bayramdan sonra normalleşme ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...
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