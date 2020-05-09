65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Bayramdan sonra normalleşme ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...

8 Mayıs Türkiye corona virüs vaka ve ölüm sayısı hakkında son durum şu şekilde; dünkü vaka sayısı 1.848 olurken toplam vaka sayısı ise 135.569 oldu. Dün hayatını kaybeden kişilerin sayısı 48 olurken toplam sayı ise 3.689 oldu. Bu sayıların geriye gitmesinin temel nedenleri arasında sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin başarıyla sağlanması yer alıyor. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan son dakika iddiasına göre normalleşme adımları olumsuz sonuçlanmazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da kaldırılabilir. Öte yandan 65 yaş üstü kişiler yarın ilk kez saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkabilecek.