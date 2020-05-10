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hakkında bilgisi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu ?

hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 11:00'de hava almak için dışarıya çıktı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sürerken biraz yürümek, hareket etmek ve hava almak için sokağa çıkan yaşlıların izinleri saat 15:00'te sona erecek. Peki genel manada ? Ülkemizde corona virüsün bulaşma hızı azaldı, aynı şekilde iyileşen hasta sayısı da arttı. Normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.5.2020 11:24 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA bilgisi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. O günden sonra önce okullar tatil edildi daha sonra restaurantlar, AVM'ler, kuaförler, berberler gibi toplu şekilde vakit geçirilen yerler kapatıldı. Bu iki aylık süreçte corona virüsün bulaşma hızı azaltıldı, ölümlerin önüne geçildi. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerin de olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanıyor. Aktarılan bilgisine göre '?' sorusunun cevabı için de ilk bilgiler gelmeye başladı...

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ramazan Bayramı sonrasında corona virüs vaka sayısındaki iyileşmenin devam etmesi durumunda sokağa çıkma yasaklarına Haziran ayında son verilmesi bekleniyor; işte son dakika haberinin detayları...

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Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA bilgisi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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