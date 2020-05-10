Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA bilgisi! Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. O günden sonra önce okullar tatil edildi daha sonra restaurantlar, AVM'ler, kuaförler, berberler gibi toplu şekilde vakit geçirilen yerler kapatıldı. Bu iki aylık süreçte corona virüsün bulaşma hızı azaltıldı, ölümlerin önüne geçildi. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerin de olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aktarılan son dakika bilgisine göre 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun cevabı için de ilk bilgiler gelmeye başladı...

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ramazan Bayramı sonrasında corona virüs vaka sayısındaki iyileşmenin devam etmesi durumunda sokağa çıkma yasaklarına Haziran ayında son verilmesi bekleniyor; işte son dakika haberinin detayları...