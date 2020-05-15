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'de 3. ölüm yaşandı. takarken sakın bunu yapmayın!

Bugüne kadar 300 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgının yanısıra, bazen alınan önlemler de can kaybına yol açıyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı 'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan bir adamın akciğeri patladı. Kısa bi,r süre önce de, Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken takan 2 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 21:33 Son Güncelleme: 15.5.2020 21:36 ABONE OL
Çin'de 3. ölüm yaşandı. Maske takarken sakın bunu yapmayın!

"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı belirtildi.

Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.

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Çin'de 3. ölüm yaşandı. Maske takarken sakın bunu yapmayın!
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