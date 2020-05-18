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ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı

'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan ve kuaförleri denetleyen tarafından görevlendirilen denetim ekibinde görevli bir personelin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.5.2020 23:59 Son Güncelleme: 19.5.2020 00:12 ABONE OL
Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı

Tavşanlı ilçesinde 100 işyerinden denetimi yapılan 50 berber ve kuaför tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındı.
50 Berber ve Kuaför'ün yanı sıra Denetleme heyeti de 14 günlük karantinaya alındılar.
İlçedeki diğer 100 berber ve kuaför çalışmalarına devam edebilecek.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda bin TL yardım ödeneği verileceği belirtildi.
Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, tedbir amaçlı 14 gün 50 işyerinin kapalı kalacağını belirterek şunları söyledi: "Berberler ve Kuaförlerimizi denetleyen Sağlık Bakanlığından bir personelin Korona virüs (Covid -19) testi pozitif çıkmıştır. Denetim ekibinde, berber ve kuaför üyelerimizde maske ve gerekli önlemler alınarak yapılan çalışmalara rağmen tedbir amaçlı bu karar alınmıştır. Endişe edilecek bir durum yoktur. Ayrıca Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara, mağdur olunmaması açısından biner TL esnaf arkadaşlarımıza destek verilecek demiştir."

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Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı
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