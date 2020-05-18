Son Dakika Haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de corona virüsü etkisini azaltmaya başlamasından bu yana, normalleşme adımları ile ilgili de peş peşe açıklamalar geliyor. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitiş tarihi ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıda alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Haberimizde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detaylarından bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylara kadar birçok konu hakkında son durum bilgileri yer almaktadır.

İşte, 81 il ile ilgili sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar...