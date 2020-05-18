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Son Dakika Haberleri: Bayramda ilan edildi! bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

, corona virüsü pandemisinin ilk dönemlerinden itibaren ’de hafta sonları uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalar geldi. bayramda sokağa çıkma yasa olacak mı sorusu Son günlerin en çok araştırılan sorular arasında yer alıyordu. Peki, bayramda sokağa çıkma yasa olacak mı? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdikten sonra merak edilen birçok soru ile ilgili flaş kararlar verildi ve 81 il ile ilgili sokağa çıkıma yasağı detayları Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 19:51 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

'de corona virüsü etkisini azaltmaya başlamasından bu yana, normalleşme adımları ile ilgili de peş peşe açıklamalar geliyor. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bitiş tarihi ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıda alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Haberimizde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detaylarından bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylara kadar birçok konu hakkında son durum bilgileri yer almaktadır.

İşte, 81 il ile ilgili sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar...

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Son Dakika Haberleri: Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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