Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte bayram namazı camilerde kılınamaycak. Hal böyle olunca; Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı yerine Duha namazı yani kuşluk namazının kılınabileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar kuşluk namazı nasıl kılınır, kuşluk namazına nasıl niyet edilir, duha namazı nasıl kılınır şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Buna göre; Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR? KUŞLUK NAMAZINA (DUHA NAMAZI) NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İşte konuya yönelik detaylar...