Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?

? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak ?

Mübarek Ramazan Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle camilerde bayram namazının kılınamayacak olmasından dolayı vatandaşlar evde bayram namazına nasıl niyet edilir sorusuna yanıt ararken geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; bayram namazı yerine 'nın () kılınabileceği belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından , , duha namazı kılınışı gibi soruların yanıtları merak edilir oldu. Buna göre; bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:43 ABONE OL
Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?

Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte bayram namazı camilerde kılınamaycak. Hal böyle olunca; Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı yerine yani kuşluk namazının kılınabileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar nasıl kılınır, , şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Buna göre; ? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR? KUŞLUK NAMAZINA (DUHA NAMAZI) NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İşte konuya yönelik detaylar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayram namazı yerine kılınacak kuşluk namazına nasıl niyet edilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA