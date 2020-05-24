HES KODU SORGULAMA - HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? Seyahat izin belgesi alma ekranı ile Hayat Eve Sığar uygulaması!

Corona virüsü salgını nedeniyle seyahat yasağının ve belli tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesi ile birlikte seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu süreç kapsamında izin belgesi alıyorlar. Hayat Eve Sığar kodu sayesinde seyahatlerde bu kod kullanılarak izin hakkı verilecek. Vatandaşlar bu uygulamayı seyahatlerde serbest giriş kartı olarak kullanabilecekler. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya yönelik açıklamalarının ardından vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir? HES kodu sorgulama ekranına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR? SAĞLIK BAKANLIĞI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Hayat Eve Sığar uygulaması ile vatandaşlar kontrollü olarak seyahat etme hakkına sahip olacaklar. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte seyahat izin hakkı için bu uygulamanın kullanılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bu uygulamanın detaylarını araştıran vatandaşlar için HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı ve detayları...