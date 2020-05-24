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KODU SORGULAMA - nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? Seyahat izin belgesi alma ekranı ile uygulaması!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulaması ile ilgili sürece dair bilgileri paylaştı. Bakan Koca açıklamasında; " seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde vatandaşların belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık ile valilere gitmeleri gerekmemektedir. 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte kısıtlamaların da kontrollü şekilde azaltılacağı kararı da açıklanmıştı. Buna göre; nedir, nasıl alınır? , kimler alabilir? Sorgulama ekranına ve konu ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 12:00 ABONE OL
HES KODU SORGULAMA - HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? Seyahat izin belgesi alma ekranı ile Hayat Eve Sığar uygulaması!

Corona virüsü salgını nedeniyle seyahat yasağının ve belli tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesi ile birlikte seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu süreç kapsamında izin belgesi alıyorlar. kodu sayesinde seyahatlerde bu kod kullanılarak izin hakkı verilecek. Vatandaşlar bu uygulamayı seyahatlerde serbest giriş kartı olarak kullanabilecekler. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya yönelik açıklamalarının ardından vatandaşlar hakkında araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; kodu nasıl alınır, kimler alabilir? sorgulama ekranına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR? SAĞLIK BAKANLIĞI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Hayat Eve Sığar uygulaması ile vatandaşlar kontrollü olarak seyahat etme hakkına sahip olacaklar. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte seyahat izin hakkı için bu uygulamanın kullanılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bu uygulamanın detaylarını araştıran vatandaşlar için , nasıl alınır? ekranı ve detayları...

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HES KODU SORGULAMA - HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? Seyahat izin belgesi alma ekranı ile Hayat Eve Sığar uygulaması!
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