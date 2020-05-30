Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre; 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde Cumartesi günü marketlerin belirli saat aralıklarında hizmet verebileceği duyuruldu. Bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede tüm detaylar yer alırken vatandaşların ikametlerine en yakın işyerlerinden alışveriş yapmasına izin verilecek. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 30 Mayıs 2020 bugün Marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte konuya ilişkin vatandaşların merak ettiği tüm bu soruların yanıtı!

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK? 30 MAYIS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata olan etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla alınan kararda marketlerin Cuma günü 23.00'a kadar açık kalabilmesine ve Cumartesi günü de yine belirli saat aralıklarında hizmet verebilmesine izin verilecek. Peki, 30 Mayıs bugün marketler açık mı, kapalı?

İşte detaylar…