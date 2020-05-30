Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar? sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Carrefour, , , , Migros !

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uygulanmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt aramaya başlandı. 48 saatlik uygulanacak olan kısıtlama büyükşehir statüsüne sahip 15 ilde geçerli olurken öte yandan kısıtlama süresince marketlerin açık olup olmayacağına dair detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verilmesine izin verilecek. Buna göre; , , , FİLE, Migros, Carrefour marketler bugün açık mı, kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile marketler kaça kadar açık? İşte 30 Mayıs Cumartesi

Giriş Tarihi: 30.5.2020 07:04 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre; 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde Cumartesi günü marketlerin belirli saat aralıklarında hizmet verebileceği duyuruldu. Bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede tüm detaylar yer alırken vatandaşların ikametlerine en yakın işyerlerinden alışveriş yapmasına izin verilecek. Buna göre; , , , Migros, Carrefour, File marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 bugün Marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte konuya ilişkin vatandaşların merak ettiği tüm bu soruların yanıtı!

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK? 30 MAYIS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata olan etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla alınan kararda marketlerin Cuma günü 23.00'a kadar açık kalabilmesine ve Cumartesi günü de yine belirli saat aralıklarında hizmet verebilmesine izin verilecek. Peki, 30 Mayıs bugün marketler açık mı, kapalı?

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Carrefour, A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA