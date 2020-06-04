SON DAKİKA HABERİ: İstediği ayakkabısını almayan annesini merdivenden itti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini bir mağazanın merdivenlerinden aşağı iten kızın videosuna tepkiler dinmek bilmiyor. Genç kızın yaptığı bu zorbalığın videosu sosyal medyaya yansırken, olaya tanıklık eden pek çok kişi genç kızı eleştirdi. Merdivenden düşen anne ağlarken ki görüntüleri ise yürek parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve genç kıza gelen tepkiler…

SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" etiketi açıldı ve gündemin birinci sırasına oturdu. Anne ise bu ayakkabıyı almamasını söyledi. Kız, bunun üzerine annesini darp ederek merdivenden itti.

ANNEYE KALKAN ELLER KIRILSIN

Merdivenden düşen kadın ağlarken, alışveriş merkezindeki kişiler kıza "Bir insan annesini döver mi kardeşim" diye seslendi. Sosyal medyada yer alan Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" etiketi açıldı. Aynı zamanda birçok kişi büyük tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili açılan #anneyeuzananellerkırılsın tagı gündemin birinci sırasına oturdu.