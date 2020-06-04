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HABERİ: İstediği ayakkabısını almayan annesini merdivenden itti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini bir mağazanın merdivenlerinden aşağı iten kızın videosu dün sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın annesine karşı yaptığı bu harekete tepkiler dinmek bilmezken, zavallı kadının düşüş anı yürek parçaladı. Olay esnasında mağaza bulunan vatandaşlar ve mağaza çalışanları duruma tepki gösterirken, bir müşteri “Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?” diyerek genç kızı eleştirdi. İşte haberinin ayrıntıları ve o anlar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 14:06 Son Güncelleme: 4.6.2020 14:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstediği ayakkabısını almayan annesini merdivenden itti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini bir mağazanın merdivenlerinden aşağı iten kızın videosuna tepkiler dinmek bilmiyor. Genç kızın yaptığı bu zorbalığın videosu sosyal medyaya yansırken, olaya tanıklık eden pek çok kişi genç kızı eleştirdi. Merdivenden düşen anne ağlarken ki görüntüleri ise yürek parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve genç kıza gelen tepkiler…

SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" etiketi açıldı ve gündemin birinci sırasına oturdu. Anne ise bu ayakkabıyı almamasını söyledi. Kız, bunun üzerine annesini darp ederek merdivenden itti.

ANNEYE KALKAN ELLER KIRILSIN

Merdivenden düşen kadın ağlarken, alışveriş merkezindeki kişiler kıza "Bir insan annesini döver mi kardeşim" diye seslendi. Sosyal medyada yer alan Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" etiketi açıldı. Aynı zamanda birçok kişi büyük tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili açılan #anneyeuzananellerkırılsın tagı gündemin birinci sırasına oturdu.

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SON DAKİKA HABERİ: İstediği ayakkabısını almayan annesini merdivenden itti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
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