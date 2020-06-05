Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

Cuma namazı nasıl kılınır? Normalleşme sürecinde ikinci Cuma gününe de eriştik... Bugün müslümanlar, yine sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek camilere gidecek ve Cuma namazını kılacaklar. Bu namazı ilk defa kılacak olanlar ya da bu namaz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, namazda hangi sureler okunur" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Müslümanlar için farz bir namaz olan Cuma namazı nasıl kıılınır ve hangi dualar okunur?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT? HANGİ DUALAR İLE SURELER OKUNUR?

Normalleşme sürecinde camilerde cemaatle kılınacak olan ikinci cuma namazı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İlk kez kılacak olanların yanı sıra bilgilerini tazelemeyi düşünen kişiler de 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur?' sorularına yanıt arıyor. İşte, adım adım cuma namazı kılınışı...