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nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

Normalleşme sürecinde ikinci için dakikalar kadlı. İlk defa namaz kılacak olan ya da namaz hakkındaki bilgilerden emin olmak isteyen vatandaşlar cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Bir kişi, Cuma namazı içerisinde okunacak sureleri, namazın farzlarını ve abdest almayı bildiği sürece, Cuma namazı hakkında bilgi sahibi demektir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi sureler okunur? Haberimizde, Cuma namazı kılınışı ve Cuma namazında okunacak dualar yer almaktadır. İşte, müslüman erkekler için farz olan Cuma namazı hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:54 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

nasıl kılınır? Normalleşme sürecinde ikinci Cuma gününe de eriştik... Bugün müslümanlar, yine sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek camilere gidecek ve Cuma namazını kılacaklar. Bu namazı ilk defa kılacak olanlar ya da bu namaz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, namazda hangi sureler okunur" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Müslümanlar için farz bir namaz olan Cuma namazı nasıl kıılınır ve hangi dualar okunur?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT? HANGİ DUALAR İLE SURELER OKUNUR?

Normalleşme sürecinde camilerde cemaatle kılınacak olan ikinci cuma namazı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İlk kez kılacak olanların yanı sıra bilgilerini tazelemeyi düşünen kişiler de 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur?' sorularına yanıt arıyor. İşte, adım adım cuma namazı kılınışı...

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar
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