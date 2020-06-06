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İntihar ettiği iddia edilen neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi 'un videosu ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi 'ın ölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından bayılana kadar dövüldüğü ortaya çıktı. Ümitcan Uygun'un sosyal medyada paylaştığı o video kısa süre sonra silinse de milyonlarca kişiye ulaştı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna'ya şiddet uyguladığı ifade edildi. ? yakın arkadaşı olayla ilgili bilgilerini de paylaştı. İşte haberinin detayları...

SABAH İNTERNET Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 6.6.2020 10:15 ABONE OL
İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı

Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Son Dakika: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video

Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce attığı tweetlerden bazıları...

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İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı
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