Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Son Dakika: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır neden öldü? Aleyna Çakır'ı darp eden sevgilisi Ümitcan Uygun'un videosu ortaya çıktı | Video

Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce attığı tweetlerden bazıları...

O kadar çok yoruldum ki, bi yanım ölüme gidiyor bi yanım tutunmaya çalışıyor 🌙 — Aleyna Çakır (@Aleynaaaac1) March 1, 2020