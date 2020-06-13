Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu gece saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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