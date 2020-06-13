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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden 'a ilişkin olarak son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yarın için İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken sağanak yağışın bu gece saatlerinden itibaren başlayacağını ve Pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. MGM ayrıca, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.6.2020 23:26 Son Güncelleme: 13.6.2020 23:37 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu gece saatlerinden sonra İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?
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