Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklandı (Bingöl, Diyarbakır son depremler)

Depremin ardından bölgeden son dakika bilgileri geliyor. Az önce açıklanan verilere göre Bingöl Karlıova'daki depremin şiddetinin 5.8 olduğu ifade edildi. Diyarbakır'da bulunan NTV muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin saat 17:24'te olduğunu depremin Diyarbakır'da da büyük oranda hissedildiğini ifade etti. Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl Karlıova'dan başladığı biliniyor. Depremin olduğu alan aynı zamanda ülkede en fazla depremin olduğu yer olarak dikkat çekiyor.

Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler | Video

Kandilli Rasathanesi az önce son dakika açıklaması yaparak depremin şiddetini 5.8 olarak revize etti. AFAD ise depremin merkezinin Bingöl Karlıova olduğunu şiddetinin ise 5.7 olduğunu belirtti. NTV Diyarbakır muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin 7-8 saniye sürdüğünü ifade etti.

5.8 şiddetindeki depremin ardından Bingöl'ün Karlıova bölgesinde Kaynarpınar'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü de 4.6 olarak ifade etti.