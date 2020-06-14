Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklandı (Bingöl, Diyarbakır son depremler)

Depremin ardından bölgeden son dakika bilgileri geliyor. Az önce açıklanan verilere göre Bingöl Karlıova'daki depremin şiddetinin 5.8 olduğu ifade edildi. Diyarbakır'da bulunan NTV muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin saat 17:24'te olduğunu depremin Diyarbakır'da da büyük oranda hissedildiğini ifade etti. Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl Karlıova'dan başladığı biliniyor. Depremin olduğu alan aynı zamanda ülkede en fazla depremin olduğu yer olarak dikkat çekiyor.
Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler | Video
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/VKOB7OvglI
14.06.2020, 17:24:26 TSİ
Büyüklük: 5.8,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli