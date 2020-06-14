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Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan ! Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklandı (Bingöl, Diyarbakır son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir meydana geldi. Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklanırken, derinliği de 5.8 km olarak ifade edildi. Bingöl'deki deprem Muş, Tunceli, Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır gibi şehirlerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bilgiler geliyor...

Giriş Tarihi: 14.6.2020 17:35 Son Güncelleme: 14.6.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklandı Bingöl, Diyarbakır son depremler

Depremin ardından bölgeden son dakika bilgileri geliyor. Az önce açıklanan verilere göre Bingöl Karlıova'daki depremin şiddetinin 5.8 olduğu ifade edildi. Diyarbakır'da bulunan NTV muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin saat 17:24'te olduğunu depremin Diyarbakır'da da büyük oranda hissedildiğini ifade etti. Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl Karlıova'dan başladığı biliniyor. Depremin olduğu alan aynı zamanda ülkede en fazla depremin olduğu yer olarak dikkat çekiyor.

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Kandilli Rasathanesi az önce son dakika açıklaması yaparak depremin şiddetini 5.8 olarak revize etti. AFAD ise depremin merkezinin Bingöl Karlıova olduğunu şiddetinin ise 5.7 olduğunu belirtti. NTV Diyarbakır muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin 7-8 saniye sürdüğünü ifade etti.
5.8 şiddetindeki depremin ardından Bingöl'ün Karlıova bölgesinde Kaynarpınar'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü de 4.6 olarak ifade etti.

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Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Depremin şiddeti 5.8 olarak açıklandı (Bingöl, Diyarbakır son depremler)
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