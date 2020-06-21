Sakız lekesi nasıl çıkar? Yapışmış sakız lekesi kumaştan ve koltuktan nasıl çıkar?

Sakızın yapışkan olması kumaşta, koltukta, duvar gibi yerlerde büyük problem çıkarmaktadır. Hatta giysilerin üzerinde bulunan sakız çamaşır makinesine atılıp yıkanınca başımıza daha büyük sorunlar açabilir. Bunun için sakız lekesi nasıl geçer sorusunun yanıtını merak edenlerin çok olduğunu biliyoruz. Kumaşta sakız lekesi ve koltukta sakız lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar…

SAKIZ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

"Küçücük sakızdan ne olacak, yapışırsa çıkartırız" gibi düşünmeyin. Sakız bazen başımıza büyük sıkıntılar açabilir. Özellikle evde çocuklar varsa sakızın bulaşamayacağı yer yoktur. Koltuklar, halılar, giysiler, duvarlar... Bunun için sakızı hafife almadan kullanımı bittikten sonra özenle çöp kovasına poşetin içinde atmalıyız. Sakız lekesi kumaşta, koltukta, kumaş pantolonda ya da makinenin içinde olabilmektedir. Bu durumlar için yapılması gerekeni anlatacağız.

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KUMAŞTA SAKIZ LEKESİ

Kumaşa bulaşan sakız lekelerini çıkarmak biraz zor olabilir. Bunun için kumaşın yıpranmaması için dikkatli olmamız gerekir. Sakız lekesini çıkarmak için her yöntemi uygulamayın. Bilinçli bir şekilde hareket ederek uygun yöntemleri deneyin. Sakız lekesini çıkarmadan önce sakızın kendisinden kurtulmak gerekir. İster koltukta sakız lekesi olsun ise kumaş pantolonda sakız lekesi olsun şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Buzdolabı poşetinin içine dolaptan çıkardığınız küçük buzları koyun.

Sakız bulaşan yerlerin üstüne buz kompres yapar gibi buzu uygulayın.

Sakız bulunduğu yerde sertleşmeye başlayacaktır.

Sertleşen buz giderek yapışkanlığı kaybeder.

Buzu üstüne koymaya devam ederek yavaş yavaş sertleşen sakızı kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz.

YAPIŞMIŞ SAKIZ NASIL TEMİZLENİR?

Yapışmış sakız lekesi için bir diğer yöntem de limon ve tuzdur. Sakızdan komple kurtulmak istiyorsanız sakızın yapıştığı yerden çıkarmakla uğraşmayın. Yarım limon suyu hazırlayın. Limon suyunu sakızın olduğu bölgeye dökerek kazıyın. Sakız çıktıktan sonra leke kaldıysa lekeli yerlere bolca tuz dökün. Bu sayede lekenin gittiğini göreceksiniz.

Makinede yıkanmış sakız lekesi içinde bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bir başka yöntem ise ütü ve beyaz kâğıttır. A4 kâğıdını sakızın bulaştığı yerin üzerine koyun. Kâğıdın üzerinden sıcak ütüyü geçirin. Bu işlemi uyguladıktan sonra kâğıdın üzerine sakızın yapıştığını göreceksiniz. Bu şekilde sakızdan kurtulmuş olursunuz.

Sakızdan kurtulmak isteyenler bu yöntemleri deneyerek kurtulabilirler. Sakızı çıkarmak için çok uğraşırsanız koltuk, giysi ya da halınıza zarar verebilirsiniz.

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