Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Temmuz korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!

Son dakika haberi… Ülkemizde salgının ilk görüldüğü günden itibaren Bakan Fahrettin Koca her gün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı içeren korona tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün yapılan 50 bin 492 kovid-19 testinden bin 293 vatandaşımıza korona teşhisi konulduğu biliniyor. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 1 Temmuz korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısındaki son dakika gelişmeleri…
Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz korona tablosu henüz açıklanmazken geçtiğimiz günün verileri şöyleydi; 30 Haziran 2020 Salı günü 50 bin 492 vatandaşımıza koronavirüs testi uygulandı. Bu kapsamda bir önceki güne kıyasla entübe hasta sayısında 7 azalma ve yoğun bakım hasta sayısında ise 8 artış gözlemlendi. Türkiye corona virüsü vaka sayısı ise yine bir gün önceki verilere göre 81 kişi daha az olarak kayıtlara geçti…
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."
"3,5 MİLYONU AŞKIN İŞÇİYE 13,5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.
Kovid-19 salgını nedeniyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep" gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçiye 13,5 milyar liranın üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını aktaran Selçuk, şu bilgiyi de paylaştı:
"1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir."
Öte yandan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden, İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacağı da aktarıldı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN "ASKER UĞURLAMA" UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"
"VİRÜS SALGINI BİTMEDİ"
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı sürerken açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek normalleşme sürecinin pekişmesi ve güçlenmesi için maske, temizlik ve mesafe kuralına iyi uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Çelik, zaman zaman medyada bu üç kuralın iyi işletilmediğine dair örneklerin yer aldığına dikkati çekerek normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için maske, mesafe ve temizlik konusunun kritik önemde olduğunu vurguladı.
Hiçbir şeyin geçmediğini, virüs salgınının bitmediğini, hastalığın herhangi bir tedavisinin ya da aşısının bulunmadığını ifade eden Çelik, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.