Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Temmuz korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!

Son dakika haberi… Ülkemizde salgının ilk görüldüğü günden itibaren Bakan Fahrettin Koca her gün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı içeren korona tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün yapılan 50 bin 492 kovid-19 testinden bin 293 vatandaşımıza korona teşhisi konulduğu biliniyor. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 1 Temmuz korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısındaki son dakika gelişmeleri…

BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz korona tablosu henüz açıklanmazken geçtiğimiz günün verileri şöyleydi; 30 Haziran 2020 Salı günü 50 bin 492 vatandaşımıza koronavirüs testi uygulandı. Bu kapsamda bir önceki güne kıyasla entübe hasta sayısında 7 azalma ve yoğun bakım hasta sayısında ise 8 artış gözlemlendi. Türkiye corona virüsü vaka sayısı ise yine bir gün önceki verilere göre 81 kişi daha az olarak kayıtlara geçti…