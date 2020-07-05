Son dakika: Corona virüsü sürecinde ilk aşiret düğünü sosyal mesafe ile yapıldı!

Hakkari'de uzun bir aradan sonra ilk defa düğün yapıldı. Slehi aşiretine mensup Berdil Taş ve İstanbullu Hüseyin Kaya çiftinin düğünü, Hakkari Valiliğinin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Salona giriş yapan davetliler maskesiz olarak içeri alınmazken, içeri alınanların ise ateşi ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. Tüm masalar sosyal mesafeye göre ayarlanarak şeritler çekilirken, her masaya kolonya bırakıldı. Kalabalığın halay çekmesine izin verilmezken, yemek masalarının aralarındaki mesafe ise büyük dikkatle ayarlandı.



Sosyal mesafeli düğün törenine ilk defa katıldıklarını belirten davetlilerden Melek Öztunç, "Salona giriş yaparken ateş ölçtüler, ellerimizi dezenfekte ettiler, masalarda kolonya bulunduruldu. Önceliğimiz sağlıktır' dedi.



