Babadan şok iddia: Kızıma cinsel istismarda bulunup alnına 'enayi' yazdılar

"EVLADIMIN BU DURUMUNU BİLMİYORDUM"

İstismardan haberi olur olmaz cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söyleyen Y.T., "Ben bu olayları 2019 yılının Aralık ayında öğrendim. Bunları bana bizzat kızım anlattı. Kızım bunları anlattıktan sonra ben gerekli yerlere başvurumu yaptım. Kızımın Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. Bu tarihe kadar ben evladımın bu durumunu bilmiyordum. 17 Aralık'ta durumu öğrendim, 19 Aralık'ta Cumhuriyet Savcılığı'na başvurumu yaptım. Çocuk İzleme Merkezi'nde çocuğumun ifadesi alındı. Ben Kocaeli'de, eşim Mersin'de olduğu için dosya Mersin'e sevk edildi. Dosya ile alakalı Mersin'de hiçbir şey çıkmadı.