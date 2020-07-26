Aynı plaka kodları gibi telefon alan kodları da il il ayrılarak belirlenmiştir. Bu telefon kodları özellikle yerel ve sabit telefonlar tarafından aranıldığımız zamanlarda dikkat çeker ve araştırılır. Bunlardan bir tanesi olan 0442 kodu da diğer kodlar gibi bir şehre aittir ve o ilde yer alan sabit hatlarla iletişime geçileceği durumlarda kullanılır. Peki, 0442 Nerenin Kodu? - 0442 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir? İşte ayrıntılar…

442 NERENİN ALAN KODU?

Türkiye'de yer alan 81 il için ayrı ayrı telefon kodları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi olan 442 telefon kodu ise Doğu Anadolu bölgemizde yer almakta olan Erzurum ilimize aittir. Bu ildeki sabit telefonlarla iletişim kurmak için bu kodu telefon numarasının önüne yazmanız gerekir.

Gün içerisinde şehirler arası birçok arama yapılmaktadır. Telefon kodları en çok da tanınmayan numaralar tarafından aranıldığımız zamanlarda merak edilir. Numaranın sizi hangi ilden ve nereden aradığını bu kod sayesinde öğrenebilirsiniz…

0442 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Ülkemizde telefon numaralandırma sistemi Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir. 0442 telefon kodu ise Erzurum ilimize ait olmakla beraber bu ile kayıtlı sabit hatlı telefon numaralarının ilk dört hanesini oluşturmaktadır.

0442 TELEFON KODU NERESİ?

0441 telefon alan kodu Erzurum şehrine aittir. Erzurum'da yaşamakta olan vatandaşların sabit hatları 0441 telefon kodu ile başlar…

0222 Nerenin Kodu? - 0222 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?