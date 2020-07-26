Futbol kuralları nelerdir? Uluslararası kabul gören futbol oyun kuralları

Futbol, on birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan takım sporudur. 21. yüzyıl itibarıyla 200'ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olup dünyadaki en popüler spordur. Futbol maçları dikdörtgen şeklindeki, yapay veya gerçek çimle kaplı sahada oynanır. Futbol oyunu sokak aralarından Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi dev organizasyonlara kadar her seviyede büyük bir heyecan ve tutku ile oynanan bir evrensel oyun haline gelmiştir. Futbolda kaç hakem vardır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hakem ve penaltı kuralları işte detaylar.

HAKEM KURALLARI

Popüler bir oyun olan ve günümüzde de değerini yitirmeyen spor dallarından futbolda hakem kuralları şu şekildedir;

•Hakem oyun kurallarını uygulamakla yetkili kişidir.

•Futbol oyununda, yardımcı hakemler ve var ise dördüncü hakem ile iş birliği içinde yönetilmektedir.

•Futbolda hakem kurallarından biride oyuncularının giysilerinin futbola uygun olup olmadığı kontrol edilir.

•Oyunun süresini hakem belirler ve oyun ile ilgili kayıtları tutmaktadır.

•Oyundaki kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli görür ise, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil etmekle yetkilidir.

•Oyunda bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varır ise oyunu durdurur.

•Durmuş olan oyunu tekrar başlatmaktadır.

•Hakem ayrıca bir diğer kuralı ise oyunculara veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında meydana gelen diğer tüm olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlar vermekle yetkili olan kişidir.

FUTBOL SAHA ÖLÇÜLERİ

Yaygın bir spor dalı olan futbol oyunu saha ölçüleri genellikle şu şekildedir; Futbol sahası, dikdörtgen biçiminde ve sahanın eni 45 ile 90 metre arasında olmaktadır. Boyu ise 90 ile 120 metre arasında olması gerekmektedir. Futbol oyunu uluslararası standartlarda yapılan statlarda ise bu ebatlar en olarak genellikle şu şekildedir; Saha ölçüleri 64 ile 75 metre arasında, boy olarak da 105 metre ile 120 metre arasında bir ölçütte olmaktadır.

PENALTI KURALI

Futbolda penaltı kuralında kaleci topa vuruluncaya kadar kendi kale çizgisini terk edemez. Bir futbol maçında penaltılara kalındığı zaman normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacaktır. Oyunda penaltı atışı sırasında, eğer bir kaleci ihlalde bulunur ise önce sözlü bir şekilde uyarı yapılacak, eğer ki devam ederse sarı kart gösterilecektir. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yapar ise ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanmış olacaktır.

FUTBOL OYUN KURALLARI

Futbol oyunu dünyanın en popüler spor dalı olarak bilinmekte ve Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika'ya dek çok geniş bir coğrafyaya dağılmıştır. Futbol ayrıca ekonomik anlamda da dünya genelindeki en büyük sektörlerden biri olmaktadır. Futbol bazı kurallar çevresinde uygulanmaktadır. Futbol oyun kuralları şu şekildedir;

•Dünya genelinde bilinen bir spor dalı olan futbol, 90 metreye 45 metre hava durumuna göre beyaz veya siyah çizgiler ile sınırlandırılmış olan çim sahalarda oynanan bir oyundur. Bu oyunda sahada, orta saha çember halinde, ceza sahaları ise dikdörtgen şeklinde olmaktadır. Futbol sahasında 2 kale bulunur.

•Futbol oyunu 45'er dakikalık iki devre şeklinde toplamda 90 dakika oynanana bir oyundur. Devre arası ise yaklaşık olarak 15 dakikadır. Eğer ki oyun sırasında sakatlık veya herhangi bir durum sonucu zaman kaybı olur ise hakemler maçın sonuna bu süreyi uzatma dakikası olarak eklemektedir.

•Oyunu bir orta, iki çizgi, bir de yardımcı hakem tarafından yönetilir.

•Futbol oyununda, sahada 11 kişilik iki takım arasında oynanmaktadır. Bu oyunda her takım için geniş kadro 23 kişi olmaktadır. Ayrıca maç kadrosu ise 18 kişiden oluşmaktadır.

•Bu oyunda her takımın maç süresince 3 oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

•Bu oyunun amacı gol atmaktır.

•Futbolda gol, topun kale çizgisini geçmesi ile olur. Galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan olarak belirlenmektedir.

•Futbolda ceza sahasında 2 alan bulunmaktadır. Burada 6 pas alanı küçük olan ve kalecinin dokunulmazlığı olan bölge olarak bilinir. Büyük alan ise rakip oyuncuya yapılan faullerin penaltı ile cezalandırıldığı alan olmaktadır.

FUTBOL UZATMA KURALI

Futbolda uzatma kuralı olarak bilinen bu kural genellikle maçın normal süresi beraberlikle sonuçlanır ise, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oyunu oynanmaktadır. Bu oyunda eğer bu uzatma devreleri sonucunda da kazanan taraf çıkmaz ise, seri penaltı vuruşlarına geçilmektedir. Ayrıca her takım 5'er penaltı vuruşu yapmaktadır. Bu aşamada her iki takım, sırasıyla penaltı atışı kullanabilmektedir.

FUTBOLDA KAÇ HAKEM VAR?

Dünya çapında oynanan popüler bir oyun olan futbol oyununda 4 hakem bulunmaktadır. Oyundaki hakemlerden; orta hakem, 2 yardımcı ya da yan hakem ve 4. Hakem olmaktadır.