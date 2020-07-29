Kaju meyvesi ağacı nerede yetişir? Kaju ağacı hangi iklimde yetişir, Türkiye'de yetişir mi?

Kaju meyvesi olarak bilinen bu bitki türü daha çok ülkemizde kuruyemiş olarak tüketimi yapılan bir besindir. Kaju meyvesi olarak bildiğimiz bu meyvenin uç bölümünde yer alan kabuklu yapının içinde yer alan tomurcuğunu daha çok kuruyemiş olarak mutfaklarımızda tüketmekteyiz. Bu bitki türü olan Kajunun dış kabuğu özel bir alet ile kırılarak içindeki fıstık çıkarılmaktadır. Bu Kaju meyvesinin, dışındaki meyve çok çabuk çürüdüğü için genellikle fıstığı tüketilmektedir. Kaju ağacı ve meyvesi ülkemizde çok zor yetiştiği için fiyatları oldukça yüksektir. Kaju ağacı Türkiye'de yetişir mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kaju meyvesi faydaları işte detaylar.

KAJU MEYVESİ AĞACI NEREDE YETİŞİR?

Kaju meyvesi olarak bilinen bu ağaç türü daha çok Brezilya ve Hindistan'da yetiştirilmektedir. Ayrıca Brezilya dışında sadece Vietnam, Nijerya, Hindistan ve Fildişi Sahillerinde de yetiştirilmektedir. Daha çok bu ağacın meyve vermesi için ekvator iklimi gerekmektedir. Bu sebeple en büyük Kaju meyvesi ihracatı Hindistan ülkesinde yapılmaktadır.

KAJU AĞACI HANGİ İKLİMDE YETİŞİR?

Kaju sakız ağacıgiller ailesine üye olan bir tropikal iklim bitkisi olarak bilinmektedir. Bu ağacın üretimi daha çok tohumla yapılmaktadır. Bu bitki türü tropikal iklimde yetişmektedir. Ayrıca kuraklığa dayansa da soğuğa kesinlikle dayanıklı olmamaktadır. Bu sebeple Ekvatora yakın yerlerde yetiştirilmektedir.

KAJU AĞACI TÜRKİYEDE YETİŞİR Mİ?

Kaju ağacı meyvesi olarak bilinen bu bitki türü Türkiye'nin genellikle doğu bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktasında 0 derecenin altında sıcaklıklar görülebilen bir bitkidir. Bu sebeple Kaju meyvesi ülkemizde yetiştirimi yapılması oldukça zor olmaktadır.

KAJU MEYVESİ YENİR Mİ?

Ülkemizde ve dünyada genellikle kuruyemiş olarak tüketimi yapılan Kaju meyvesi ağacı genellikle Kaju tohumu tüketilmektedir. Günlük hayatımızda kuru yemiş olarak tükettiğimiz Kaju fıstığı aslında bir çeşit meyve olmaktadır. Bu meyvenin uç bölümünde yer alan kabuklu yapının içindeki bir yerdir. Kajunun dış kabuğu özel bir alet ile kırılarak içindeki fıstık çıkarılmaktadır. Bu Kaju meyvesinin, meyvesi çok çabuk çürüdüğü için genellikle fıstığı kuruyemiş olarak tüketilmektedir.

KAJU MEYVESİ FAYDALARI

Kaju ağacı tohumu olarak bilinen böbreğe veya C harfine benzeyen, yenilebilir kabuklu bir çekirdek olarak bilinir. Bizdeki adıyla Kaju fıstığı denilmektedir. Kaju meyvesinin faydaları saymakla bitmez. Kaju meyvesi faydaları şu şekildedir;

•Kaju ağacı meyvesi besin değerleri ve içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalbi ve damarları korumaya yardımcı olmaktadır.

•Doğal bir antioksidan olan Kaju ağacı meyvesi serbest radikallerle savaşta vücudu güçlendirir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

•Kaju meyvesinin faydaları arasından en temel özelliği ise doğal bir kanser ile savaşta güçlü bir silah olarak bilinmektedir. Özellikle de Kaju kolon kanserinde koruyucu olduğu bilinen faydalı bir besindir.

•Kaju meyvesi içeriğinde bulunan Çinko, D vitamini ve mineraller sayesinde saç ve cilde faydaları bulunmaktadır. Cilde parlaklık ve güzellik veriri, saçların sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır.

•Kemiklerin sağlıklı bir şekilde güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

•Düzenli bir şekilde Kaju meyvesi tüketimi zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

•Zararlı güneş ışınlarından sizleri korumayı sağlar.

•Diş çürümesini önler ve dişlerinizi sağlamlaştırır.

•Güçlü bir enerji kaynağıdır.

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