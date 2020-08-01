Ejderha Nefesi Nasıl Yapılır, Zararlı mı? Ejderha Nefesi Nedir, Nerede Satılır?

2016 yılında Amerika'dan ülkemize getirilen bir lezzet olan ejderha nefesi Türkiye'de çok büyük bir ilgi gördü. Ağızdan duman çıkardığı için yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken ejderha nefesi birçok soruyu da akıllara getirmekte. Çoğu insan bu lezzeti yese de akıllarındaki sorular yüzünden korkuyorlar. İnsanların en korktuğu şey ağızdan duman çıkaran ejderha nefesinin zararlı olup olmadığı. Peki ejderha nefesi zararlı mı? Ejderha nefesi nerelerde satılıyor? Ejderha nefesi ile ilgili tüm merak edilenler bu yazıda...

Ejderha Nefesi Nedir?

Yendiğinde ağızdan ve burundan dumanlar çıkaran bu lezzetin tam olarak ne olduğu herkesin merak konusu. Ejderha nefesi çocuklar tarafından çok ilgi gören bir dondurma. Ejderha nefesi içeriğinde azot bulunan bir lezzet olmasından dolayı ağızdan dumanlar çıkmasına sebep oluyor. ABD üretimi olan bu ürün dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle karşılanmaktadır. Eğlenceli bir yiyecek olmasından dolayı da oldukça fazla satış yapmaktadır. Sloganı eğlenceli serinlik olan bir üründür. Sloganı gibi gerçekten de eğlenceli bir yiyecektir. Aynı zamanda soğuk olmasından dolayı yiyenlerde bir serinlik de bırakmaktadır.

Ejderha Nefesi Nerede Satılır?

Ağızdan duman çıkardığı için sırf görüntüsünden dolayı bile gün içerisinde yüzlerce satış yapan bir üründür. Ejderha nefesi yalnızca görüntüsü değil tadı için çok sevilmektedir. İçerdiği Azot sayesinde insanlara görsel şölen sunan bu lezzet 2016 yılından beri ülkemizde sevilerek tüketilmektedir. Ejderha nefesi sosyal medyada ismini çok fazla duyurmuş olan ve neredeyse herkes tarafından görülen bir lezzettir. Ejderha nefesini gören insanlar ise buna nereden ulaşacaklarını çok merak etmekteler. Ejderha nefesi genellikle sokaklarda satılıyor. Ancak belirli AVM ler, pastaneler ve dondurmacılarda da ejderha nefesine rastlamak mümkün.

Ejderha Nefesi Nasıl Yapılır?

Ejderha nefesinin bezeleri yurt dışından hazır bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Bu lezzeti müşterilere sunan mekanlar bezelerin üzerinde bulunan sıvı azotu dökerek servis ediyorlar. Sıvı azot basınçsız ortamlarda hemen uçtuğu için ejderha nefesi dondurması 4-5 dakika içerisinde tüketilmelidir. Aksi takdirde ağızdan duman çıkarma işlevi ortadan kaybolur. Sıvı azot ile birlikte hazırlanan ejderha nefesi çocuklar tarafından çok tüketilmektedir. Oldukça soğuk olmasından dolayı ejderha nefesi dondurması da denen bu yiyecek sıvı azot sayesinde ağızdan duman çıkmasını sağlar. Ağızdan duman çıkmasını önemseyen kişiler ejderha nefesini aldıklarında hiç beklemeden yemelidirler.

Ejderha Nefesi Zararlı Mı?

Ejderha nefesi kim görse ilgisi çeken bir üründür. Sloganı eğlenceli serinlik olan bu lezzet tüketildiğinde gerçekten de hem serinletmekte hem de eğlendirmektedir. Ejderha nefesi ürünü hazırlanırken zaten havada da olan azotun sıvı versiyonu kullanılıyor. Sıvı azot tıpta ve ünlü yemeklerde şefler tarafından kullanılıyor. Yani sıvı azotun herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak insanlar yine de bu ağızdan duman çıkma meselesinden dolayı ejderha nefesinden korkabiliyorlar. Ejderha nefesi korkulacak bir yiyecek değildir. Hiçbir zararı olmayan ejderha meyvesi insanları mutlu etmektedir. Ejderha nefesinin hiçbir zararı olmadığı ise bilimsel olarak açıklanmıştır.

Ejderha Nefesi Neyle Yapılır?

Ejderha nefesi sokaklarda ya da sosyal medyada pek çok insanın karşısına çıkmıştır ve insanları merak içerisine itmiştir. Ejderha nefesinin bu denli dikkat çekmesinin sebebi bu ürünü yiyen kişilerin ağızlarından ve hatta burunlarından duman çıkmasıdır. Özellikle çocuklar tarafından ilgi görse de yetişkinlerin de çok merak ettiği bir üründür. Ejderha nefesinin yiyen insanların ağzından duman çıkarmasının sebebi sıvı azottur. Sıvı azot nitrojen adıyla da bilinmektedir. Nitrojen hazır gelmiş olan bezeler üzerine dökülüyor ve insanların bu ürünü tüketirken ağzından duman çıkmasına sebep oluyor. Ancak bu duman etkisinin geçmemesi için ejderha nefesinin hazırlanır hazırlanmaz 5 dakika içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Beklediği takdirde bu ürünün hiçbir lezzeti kalmıyor.