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: 'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

haberine göre; , WhatsApp üzerinden yazılan bir mesaj ile ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. Karara göre; 'Selam seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı cinsel taciz sayıldı. Karar emsal teşkil ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:46 Son Güncelleme: 7.8.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

, 'WhatsApp' uygulamasından gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti. Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hapis cezası verildi.

Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmün temyizi üzerine dosyayı görüşen 18'inci Ceza Dairesi, dikkat çeken bozma kararı aldı. Sanığın olay tarihinde gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğu gözetilmeden 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

Kararda ayrıca sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı ancak yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükununu bozma' suçu olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

TCK'nın 253'üncü ve 254'üncü maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen kararda, sanığın hukuksal durumunun bu hükümlerin sonucuna göre belirlenmemesi, bozma kararına gerekçe gösterildi.

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Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...
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