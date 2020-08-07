Son dakika haberler: Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! O mesaj cinsel taciz sayıldı...

Yargıtay, 'WhatsApp' uygulamasından gönderilen 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti. Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hapis cezası verildi.