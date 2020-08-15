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’da evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle vurup ağır yaralayarak kayıplara karıştı

'nın Akyazı ilçesinde baba ve babaannesini tüfekle vurup yaralayan 26 yaşındaki şüpheli kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan baba ve babaannenin durumu ağır.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:40 Son Güncelleme: 15.8.2020 14:49 ABONE OL
Sakarya’da evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle vurup ağır yaralayarak kayıplara karıştı

Olay, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (26) isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Ömer G. (48) ile babaannesi Rahime G.'yi (82) tüfekle vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA KONUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Ağır yaralı baba ve babaanne sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalama çalışmaları sürerken, jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Sakarya’da evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle vurup ağır yaralayarak kayıplara karıştı
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